Doğalgaz keşfinin ekonomiye katkısı nasıl olacak?

AKDENİZ'DEKİ SİSMİK ARAŞTIRMALAR DA DEVAM EDİYOR

Nisan 2017 tarihinde Berat Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası'nı açıklamasıyla birlikte bu günkü başarının temelleri de atılmış oldu. Bakan Albayrak, 9 Temmuz 2017'de gerçekleştirilen Dünya Petro Kongresi'nde ise dünyaya şu mesajı verdi: "Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine odaklanmış durumdayız. Akdeniz havzasındaki sismik araştırmalarımız yoğun biçimde devam ediyor.

"SONDAJ FAALİYETLERİNİ TÜRKİYE OLARAK KENDİMİZ YAPACAĞIZ"

Karadeniz bölgesinde bu anlamda aynı yoğunlukta eğilmeye devam ediyoruz." Yine temmuz ayında gerçekleştirilen Akademisyenlerle İstişare Toplantısı'nda Albayrak, "Envanterimizde oluşan bu iki geminin yanında son çeyrekte Türkiye'nin müzakereleri bitti, satın alma süreçlerinden sona geldi. İnşallah bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimizle, kendi mühendislerimizle, artık sondaj faaliyetlerini Türkiye olarak kendimiz yapacağız" demişti.