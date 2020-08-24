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! için kritik hafta! Uzman isimden flaş altın yorumu: için o konuşma önemli olacak!

haberi… Ağustos ayında özellikle fiyatlarında sert dalgalanmalar görüldü. Pandemi süreciyle ile hareket eden , son günlerde inişli çıkışlı grafik çiziyor. Bilindiği üzere 2075 dolar ile altın 488 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. Tarihi zirve seviyelerinin ardından altında bu kararsız görüntü yatırımcıları "", "" sorularına cevap aramaya itiyor. Altın fiyatları için kritik haftaya girilirken Stratejist , 'da altın fiyatlarının yönü konusunda özellikle Merkez Bankası Başkanı 'ın konuşmasına işaret ederek yatırımcılar için önemli tavsiyelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 24.8.2020 12:56 Son Güncelleme: 24.8.2020 13:46 ABONE OL
SON DAKİKA! Altın için kritik hafta! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatları için o konuşma önemli olacak!

fiyatlarındaki harekette altının onsunun yaptığı hareketler etkili oluyor. Yurt içinde için yatırımcılar altındaki son durumu merak ediyor. "Altında son durum ne düşmek için sebep arar bir hale mi yakın" sorusunu 'da yayına katılan Stratejist yanıtlayarak yatırımcılar için kritik değerlendirmelerde bulundu.

SON DAKİKA! Altın için kritik hafta! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatları için o konuşma önemli olacak!

"ONS ALTIN SONA YAKLAŞTI"

için artık sona doğru yaklaşıldığını ifade eden Karabulut, "Hem veriler hem de teşvik paketleri ve yine bu hafta içerisinde Başkanı 'ın konuşması önemli. Burada takibi Powell'ın nasıl bir tavır çizeceği açıkçası fiyatlarında bundan sonraki hareket için önemli olacaktır" dedi.

SON DAKİKA! Altın için kritik hafta! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatları için o konuşma önemli olacak!

"EKONOMİLER POZİTİFE EVRİLİRSE ALTINA SATIŞ BASKISI YARATABİLİR"

için çok kritik noktalara yakın olunduğunu belirten Karabulut, "20'lik hareketli ortalamaya baktığımız zaman 1947 dolar seviyesinden geçiyor. Onun altında 1880 dolar seviyesinde de 50'lik hareketli ortalamalar var. Bu ortalamaları ben takip ediyorum. Ekonomilere yönelik görüntüler pozitife evrilirse ve merkez bankalarının özellikle bundan sonraki durumunda en azından sıkı bir duruş ya da şahin bir görüntü sergileyeceği beklentisi hakim olursa muhtemelen gibi riskten kaçış olarak değerlendiren enstrümanlarda bir satış dalgası gelebilir diye düşünüyorum" dedi.

SON DAKİKA! Altın için kritik hafta! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatları için o konuşma önemli olacak!

"ÇOK EKSTRA BİR OLUMSUZLUK OLURSA ALTIN YÜKSELİR"

için temkinli durmakta fayda olduğunu savunan Karabulut, "Özellikle 1920 dolar seviyesinin üzerindeki hareket 2400 dolar seviyelerini işaret ediyor. Ancak çok ekstra bir olumsuzluk görmemiz gerekiyor ki bu seviyelere kadar bir yükseliş hareketi görebilelim ya da bir pandemi etkisiyle 2. dalganın yaşanmasıyla tekrar ekonomilerin kapanacağı durumu" dedi.

SON DAKİKA! Altın için kritik hafta! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatları için o konuşma önemli olacak!

"ALTIN YATIRIMCISI TEMKİNLİ HAREKET ETMELİ"

Ekonomilerin tekrar kapanacağı durumunu hiçbir ekonominin kaldıramayacağını ifade eden Karabulut, "Muhtemelen tekrardan bir kapanma söz konusu olmayacak. O yüzden yatırımcılarının burada temkinli hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

SON DAKİKA! Altın için kritik hafta! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatları için o konuşma önemli olacak!

"TOPARLANMA SÖYLEMİ ALTINA SATIŞ GETİREBİLİR"

Başkanı Powel söylemi fiyatlarını nasıl etkiler sorunu yanıtlayan Karabulut, "Ekonomide toparlanma geliyor ya da en azından bu çerçevede olumlu görüş hakim olursa özellikle riskten kaçış olarak değerlendirilen kalemlerde yani güvenli limanlara bir satış dalgası getirebilir. Ama daha olumsuz bir tablo çizilirse özellikle 2021 yılına sirayet edecek ekonomide durgunluk tablosu çizerse , altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket görebiliriz" dedi.

SON DAKİKA! Altın için kritik hafta! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatları için o konuşma önemli olacak!

"TRUMP'IN KAYBEDECEK BEKLENTİSİ ALTINA YARAMAZ"

Karabulut, seçimlerinin yaklaştığını ve bu durumun için bir politik etkisi oluşabileceğini bildirerek, "Özellikle 'ın başkan olmasının ardından fiyatlarında yükseliş sürekli görülüyor. Trump'ın kaybedecek beklentisi yani daha rasyonel bir yönetimin gelmesi yolunda ABD-Çin gerilimin azalacağı beklentisi yani piyasalarda hakim olursa burada politik bir etki olabilir" dedi.

SON DAKİKA! Altın için kritik hafta! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatları için o konuşma önemli olacak!

İşte Karabulut'un A Para'daki altın fiyatları ile ilgili önemli değerlendirmesi:

Altın için kritik hafta! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

SON DAKİKA! Altın için kritik hafta! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatları için o konuşma önemli olacak!

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SON DAKİKA! Altın için kritik hafta! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatları için o konuşma önemli olacak!
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