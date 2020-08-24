SON DAKİKA! Altın için kritik hafta! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatları için o konuşma önemli olacak!

Gram altın fiyatlarındaki harekette altının onsunun yaptığı hareketler etkili oluyor. Yurt içinde gram altın fiyatları için yatırımcılar ons altındaki son durumu merak ediyor. "Altında son durum ne Altın düşmek için sebep arar bir hale mi yakın" sorusunu A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut yanıtlayarak yatırımcılar için kritik değerlendirmelerde bulundu.
"ONS ALTIN SONA YAKLAŞTI"
Ons altın fiyatları için artık sona doğru yaklaşıldığını ifade eden Karabulut, "Hem veriler hem de teşvik paketleri ve yine bu hafta içerisinde ABD FED Başkanı Powell'ın konuşması önemli. Burada takibi Powell'ın nasıl bir tavır çizeceği açıkçası altın fiyatlarında bundan sonraki hareket için önemli olacaktır" dedi.
"EKONOMİLER POZİTİFE EVRİLİRSE ALTINA SATIŞ BASKISI YARATABİLİR"
Altın fiyatları için çok kritik noktalara yakın olunduğunu belirten Karabulut, "20'lik hareketli ortalamaya baktığımız zaman 1947 dolar seviyesinden geçiyor. Onun altında 1880 dolar seviyesinde de 50'lik hareketli ortalamalar var. Bu ortalamaları ben takip ediyorum. Ekonomilere yönelik görüntüler pozitife evrilirse ve merkez bankalarının özellikle bundan sonraki durumunda en azından sıkı bir duruş ya da şahin bir görüntü sergileyeceği beklentisi hakim olursa muhtemelen altın gibi riskten kaçış olarak değerlendiren enstrümanlarda bir satış dalgası gelebilir diye düşünüyorum" dedi.
"ÇOK EKSTRA BİR OLUMSUZLUK OLURSA ALTIN YÜKSELİR"
Altın fiyatları için temkinli durmakta fayda olduğunu savunan Karabulut, "Özellikle 1920 dolar seviyesinin üzerindeki hareket 2400 dolar seviyelerini işaret ediyor. Ancak çok ekstra bir olumsuzluk görmemiz gerekiyor ki bu seviyelere kadar bir yükseliş hareketi görebilelim ya da bir pandemi etkisiyle 2. dalganın yaşanmasıyla tekrar ekonomilerin kapanacağı durumu" dedi.
"ALTIN YATIRIMCISI TEMKİNLİ HAREKET ETMELİ"
Ekonomilerin tekrar kapanacağı durumunu hiçbir ekonominin kaldıramayacağını ifade eden Karabulut, "Muhtemelen tekrardan bir kapanma söz konusu olmayacak. O yüzden altın yatırımcılarının burada temkinli hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.
"TOPARLANMA SÖYLEMİ ALTINA SATIŞ GETİREBİLİR"
FED Başkanı Powel söylemi altın fiyatlarını nasıl etkiler sorunu yanıtlayan Karabulut, "Ekonomide toparlanma geliyor ya da en azından bu çerçevede olumlu görüş hakim olursa özellikle riskten kaçış olarak değerlendirilen kalemlerde yani güvenli limanlara bir satış dalgası getirebilir. Ama daha olumsuz bir tablo çizilirse özellikle 2021 yılına sirayet edecek ekonomide durgunluk tablosu çizerse Powell, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket görebiliriz" dedi.
"TRUMP'IN KAYBEDECEK BEKLENTİSİ ALTINA YARAMAZ"
Karabulut, ABD seçimlerinin yaklaştığını ve bu durumun altın fiyatları için bir politik etkisi oluşabileceğini bildirerek, "Özellikle Trump'ın başkan olmasının ardından altın fiyatlarında yükseliş sürekli görülüyor. Trump'ın kaybedecek beklentisi yani daha rasyonel bir yönetimin gelmesi yolunda ABD-Çin gerilimin azalacağı beklentisi yani piyasalarda hakim olursa burada politik bir etki olabilir" dedi.
İşte Karabulut'un A Para'daki altın fiyatları ile ilgili önemli değerlendirmesi:
Altın için kritik hafta! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?