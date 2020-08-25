Son dakika! Bakan Albayrak: Fatih gemimiz yeni bir çağın başlangıcı olacak

Son dakika haberi... Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, "Bayrağımızın himayesinde sancağımızın dalgalandığı her yer vatanımız. Adını Fatih Sultan Mehmet'ten alan Fatih sondaj gemimizin sancağı göklerde" açıklamasını paylaştı. Bakan Albayrak, "Milli, bağımsız, temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın 'AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak" dedi.

"KİMSE BİLEĞİMİZİ BÜKEMEZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sektörlere ilişkin güven endekslerini ve kapasite kullanım oranını değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez.Ağustos'ta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite Kullanım ise %73'e YÜKSELDİ" açıklamasını yaptı.

Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez. Ağustosta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite kullanım ise yüzde 73'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kritik verileri değerlendirdi: Kimse bileğimizi bükemez!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak paylaştı: Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız!