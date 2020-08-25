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Son dakika! güçlü performansı duyurdu

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, imalat sanayisinin ağustos ayında güçlü performans gösterdiğini belirterek, "Canlanmaya süreklilik kazandıracağız" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 11:05 Son Güncelleme: 25.8.2020 11:09 ABONE OL
Son dakika! Bakan Varank güçlü performansı duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İmalat sanayimiz ağustosta güçlü bir performans gösterdi. Reel Sektör Güveni; siparişler, yatırım harcamaları ve istihdama ilişkin olumlu beklentilerle yükseldi. Kapasite Kullanım Oranları da tüketim, ara ve yatırım mallarında arttı. Canlanmaya süreklilik kazandıracağız" dedi.

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Son dakika! Bakan Varank güçlü performansı duyurdu
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