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Uzman isimden dikkat çeken yorumu! 'Balon ciddi büyüklüğe ulaştı'

ABD'de endeksler, bu yıl koronavirüsten dolayı tarihinin en hızlı ayı piyasasını gerçekleştirdikten sonra teknoloji hisseleri öncülüğünde güçlü bir yükseliş yaptı.Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, piyasaların gündemini A Para'da değerlendirdi. Kaya, ABD borsalarının teknoloji hisselerinin öncülüğünde 5 aydır yükseldiğini ifade ederek, "Balon ciddi büyüklüğe ulaştı" dedi.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 16:26 Son Güncelleme: 25.8.2020 16:36 ABONE OL
Uzman isimden dikkat çeken piyasa yorumu! 'Balon ciddi büyüklüğe ulaştı'

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, küresel piyasaların seyrini A Para'da değerlendirirken dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Uzman isimden dikkat çeken piyasa yorumu! 'Balon ciddi büyüklüğe ulaştı'

ABD endekslerinin 5 aydır yükseldiğini açıklayan Kaya, "Şubat Mart'tan sonra gelen ralli devam ediyor. Teknoloji hisseleri burada önderliğini sürdürüyorlar ve aşırı bir balon oluşmuştu. Şimdi balon ciddi bir büyüklüğe ulaşıyor. Fiyat kazanç oranları 30'ları geçti." dedi.

Uzman isimden dikkat çeken piyasa yorumu! 'Balon ciddi büyüklüğe ulaştı'

ABD borsalarındaki bu şişirmenin biraz daha devam edebileceğini bildirerek, "Çünkü artık hiç düşmezmiş algısı oluşuyor ki genel de bu algı sonrasında sert bir düzeltme geliyor. Bir çok uyarı sinyalleri de geldiği için önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde ABD'de de bir düzeltme gelme olasılığını yüksek görüyorum" dedi.

Kaya: Balon ciddi büyüklüğe ulaştı

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Uzman isimden dikkat çeken piyasa yorumu! 'Balon ciddi büyüklüğe ulaştı'
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