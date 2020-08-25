Uzman isimden dikkat çeken piyasa yorumu! 'Balon ciddi büyüklüğe ulaştı'

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, küresel piyasaların seyrini A Para'da değerlendirirken dikkat çeken açıklamalar yaptı.
ABD endekslerinin 5 aydır yükseldiğini açıklayan Kaya, "Şubat Mart'tan sonra gelen ralli devam ediyor. Teknoloji hisseleri burada önderliğini sürdürüyorlar ve aşırı bir balon oluşmuştu. Şimdi balon ciddi bir büyüklüğe ulaşıyor. Fiyat kazanç oranları 30'ları geçti." dedi.
ABD borsalarındaki bu şişirmenin biraz daha devam edebileceğini bildirerek, "Çünkü artık hiç düşmezmiş algısı oluşuyor ki genel de bu algı sonrasında sert bir düzeltme geliyor. Bir çok uyarı sinyalleri de geldiği için önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde ABD'de de bir düzeltme gelme olasılığını yüksek görüyorum" dedi.
Kaya: Balon ciddi büyüklüğe ulaştı