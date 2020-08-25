Uzman isimden dikkat çeken piyasa yorumu! 'Balon ciddi büyüklüğe ulaştı'

ABD borsalarındaki bu şişirmenin biraz daha devam edebileceğini bildirerek, "Çünkü artık hiç düşmezmiş algısı oluşuyor ki genel de bu algı sonrasında sert bir düzeltme geliyor. Bir çok uyarı sinyalleri de geldiği için önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde ABD'de de bir düzeltme gelme olasılığını yüksek görüyorum" dedi.

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