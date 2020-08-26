JP Morgan'ın dolar sat, TL al tavsiyesi ne anlama geliyor? Uzman yatırımcı A Para'da değerlendirdi

Analistler, Asya piyasalarında düşük işlem hacminin etkisiyle 7,4174 seviyelerini gören dolar/TL'nin, JP Morgan'ın teknik analiz raporunda dolar/TL'de satış önerdiğini belirtmesiyle düşüşe geçerek 7,33 seviyesine kadar gerilediğini kaydetti.

A Para'da INFO Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Şahin JP Morgan'ın tavsiyesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Şahin'in açıklamaları;

"Yabancı yatırımcı TL'nin değer kaybetmeyeceğine inanırsa yatırımcıyı TL'ye çekebilir. Dolar TL tarafında bizim asıl yerliyi ikna etmemiz lazım. Yerlinin döviz mevduatı her geçen hafta artıyor. Bizim buradan TL'ye dönüşü teşvik etmemiz lazım. Geçtiğimiz dönemlerde mevduat faizleri yüzde 6-7 arasındaydı. Bugün baktığımızda Türk Lirası mevduat faizleri verenler var bu faizler de yüzde 10'lar üzerinde diyebiliriz. Bu durum TL'ye geçişi de hızlandırabilir. Yani TL faizinin cazip olduğunun düşünen yerli yatırımcı TL' ye geçebilir. Asıl bize bu hareket lazım. JP Morgan'ın tavsiyesi elbette önemli. Ama borsaya giriş getirmez bu hareket, burada yerli yatırımcının da doları satıp TL mevduatına dönmesi lazım. Bu da kur tarafında bir rahatlama getirebilir."

JP Morgan'ın "Dolar sat, TL al" önerisi sonrası Dolar/TL düşüş eğiliminde | Video

JP MORGAN'IN TAVSİYESİ SONRASI DÖVİZ NASIL POZİSYON ALDI?

Düşük işlem hacminin yaşandığı zaman diliminde 7,4174 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek 7,3356'ya kadar geriledi.

Saat 16.00 itibarıyla dolar/TL, önceki gün kapanışına göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 7,3680'den işlem görürken, avro/TL yüzde 0,8 azalışla 8,6840, sterlin/TL yüzde 0,5 gerileyerek 9,6770 seviyesine indi.

Bu arada, gelişmekte olan bazı ülkelerin para birimleri dolar karşısında değer kaybederken, TL'nin pozitif ayrıştığı gözlendi. Rus rublesi dolar karşısında yüzde 1,03, Brezilya reali yüzde 0,62, Endonezya rupisi yüzde 0,53 değer kaybetti.

JP MORGAN TAVSİYESİ SONRASI DOLAR KURU ÜZERİNDEKİ BASKI ARTTI

Analistler, JP Morgan'ın teknik analiz raporunda dolar sat, TL al önerisinde bulunduğunu anımsatarak, öneri sonrası dolar kuru üzerindeki baskının arttığını ifade etti.

Raporda, dolar kurunda yukarı yönlü ivme kaybının vurgulandığını söyleyen analistler, 7,1890'ın kırılması durumunda düşüşün ivme kazanmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, JP Morgan değerlendirmesinde dolar/TL için, 6,7800 ve 5,5000 seviyelerinin gündeme gelebileceği, 7,6500 seviyesinin ise stop-loss olarak değerlendirileceğinin belirtildiğini ifade etti.