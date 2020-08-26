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Son dakika! 'tan yatırım açıklaması

Son dakika haberi... : "Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti. Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık İlk 7 ayın yatırım talebi geçen senenin %28 üzerinde. Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz."

Giriş Tarihi: 26.8.2020 11:54 Son Güncelleme: 26.8.2020 12:08 ABONE OL
Son dakika! Bakan Varank'tan yatırım açıklaması

Sanayı ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırılarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Varank yaptığı paylaşımda, "Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti. Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık İlk 7 ayın yatırım talebi geçen senenin %28 üzerinde. Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz." dedi

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Son dakika! Bakan Varank'tan yatırım açıklaması
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