Son dakika! Bakan Varank'tan yatırım açıklaması

Sanayı ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırılarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Varank yaptığı paylaşımda, "Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti. Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık İlk 7 ayın yatırım talebi geçen senenin %28 üzerinde. Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz." dedi
Dev zirvenin ikincisi başladı! Kırsal kalkınmada yeni yol haritasına katkı sağlayacak Kendi işini kurmak isteyenler dikkat! KOSGEB'den girişimciye büyük destek
Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti.— Mustafa Varank (@varank) August 26, 2020
📌Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık
📌İlk 7 ayın yatırım talebi geçen senenin %28 üzerinde.
💡Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz. pic.twitter.com/pUnO6a1MEQ