Son dakika haberi: Bakan Albayrak rakamlarla açıkladı! Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan 2002 yılından itibaren toplanan vergilerin hangi alanlara harcandığı ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.

Son Dakika | Bakan Albayrak'tan flaş paylaşım... FAİZ ekonomisinden HİZMET EKONOMİSİNE geçiş budur | Video

FAİZ EKONOMİSİNDEN HİZMET EKONOMİSİNE GEÇİŞ

Bakan Albayrak, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. FAİZ ekonomisinden HİZMET EKONOMİSİNE geçiş budur." dedi.