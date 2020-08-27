Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri yarın hesaplara yatıyor

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "TMO bu yıl kuru üzümü kilogram başına 12.5 liradan alacak" dedi. Pakdemirli yarın saat 18.00'den itibaren tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "TMO bu yıl kuru üzümü kilogram başına 12.5 liradan alacak" | Video

KURU ÜZÜM ALIM FİYATI AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'nun 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıkladı. Pakdemirli, "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız." dedi.

Pakdemirli, "Yarın saat 18.00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız." müjdesini verdi.