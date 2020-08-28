Son dakika | Bakan Pekcan duyurdu: İhracatçılara büyük kolaylık sağlayacak platform devreye alınıyor

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz" dedi.

KOLAY İHRACAT PLATFORMU

Bakan Ruhsar Pekcan, "Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak. Tüm yurt dışı emsallerinden açık ara önde olan Kolay İhracat Platformu ile dış ticaretimizde yepyeni bir döneme adım atıyoruz" açıklamasında bulundu.