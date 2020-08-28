Haberler Haberler Haberleri Son dakika haberi: Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu

haberi: Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu

haberi: İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 09:59 Son Güncelleme: 28.8.2020 10:23 ABONE OL
Son dakika haberi: Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren işsizlik ve kısa çalışma ödemeleriyle ilgili son dakika haberi geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." bilgisini paylaşan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

T.C NO'YA GÖRE ÖDEME

Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." bilgisini verdi.

Son dakika! Bakan Selçuk yapılan sosyal yardımları açıkladı

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA