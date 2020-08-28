SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Katılım Finans Sistemi' açıklaması!

Son dakika haberi... Türk Eximbank, ihracatçılara yönelik 30'u aşkın ürününe bir yenisini daha ekleyerek katılım finans sistemi prensipleriyle çalışan "Türk Eximbank Katılım Finansı Yatırım Kredi" hizmetini devreye aldı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada, yeni ürün sayesinde, katılım finans sistemiyle çalışmak isteyen ihracatçıların Türk Eximbank'tan yatırım kredisi kullanabileceği belirtildi.

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"ALTERNATİF FİNANS KAYNAKLARI ZENGİNLEŞTİRİLDİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, Twitter hesabından "Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. "Katılım Finans Sistemi" ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin" açıklamasını yaptı.

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