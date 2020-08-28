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Tarihin akışını değiştirecek keşfin ardından büyük sürpriz '' olur mu?

Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, 'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin 'de tarihin akışını değiştireceğini belirterek "Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 09:14 Son Güncelleme: 28.8.2020 09:21 ABONE OL
Tarihin akışını değiştirecek keşfin ardından büyük sürpriz 'Altın' olur mu?

Yücel, yazılı açıklamasında, söz konusu keşifte emeği geçen Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) mühendislerine, çalışanlarına ve onlara bu olanağı sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin alanında dışa bağımlılığını azaltacak bu gelişmenin yaşanmasında Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin katkısının büyük olduğunun altını çizen Yücel, "Bu tarihi buluşla Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini vermeye başlamıştır. Kimsenin bu başarıyı küçümsemeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihin akışını değiştirecek keşfin ardından büyük sürpriz 'Altın' olur mu?

Doğal gaz keşfinin yer altı kaynaklarını ülkeye kazandırmaya çalışan diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan Yücel, sadece sektöründe değil, madencilik sektöründe de keşfin domino etkisi yaratacağını belirtti.

Yücel, yer altı kaynaklarının keşfedilmesi amacıyla madencilik faaliyetlerine de hız verileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu müjdeli haber üreticileri olarak bizim de çalışma, azim ve kararlılığımızı artırdı. asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir. Bunu gerçekleştirmek için inatla aramalara hız vermeliyiz. Bugün doğal gaz bulundu. Yarın bakır bulunur, öbür gün altın bulunur. Yeter ki aramalar konusundaki kararlılığımızı kaybetmeyelim." ifadelerini kullandı.

Tarihin akışını değiştirecek keşfin ardından büyük sürpriz 'Altın' olur mu?

Yücel, 'nin kurtuluşunun yer altı kaynaklarından geçtiğine dikkati çekerek "Madencilik alanında yıllık 25 milyar dolar, enerjide 40 milyar dolar dışa bağımlıyız. Bu yükten kurtulursak Türkiye, ve madencilik alanında küresel bir oyuncu haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihin akışını değiştirecek keşfin ardından büyük sürpriz 'Altın' olur mu?

"TÜRKİYE, ALTIN İHTİYACININ TAMAMINI ÜRETECEK KAPASİTEYE SAHİP"

'nin 6 bin 500 ton potansiyelinin bulunmasına rağmen bunun sadece 1500 tonunun rezerve dönüştürüldüğüne işaret eden Yücel, 405 milyar dolara karşılık gelen bu potansiyelin görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

Yücel, salgın sürecinde altının, ülkelerin ekonomileri için stratejik önemini artırdığına değinerek şöyle devam etti:

Tarihin akışını değiştirecek keşfin ardından büyük sürpriz 'Altın' olur mu?

"2020'de 44 ton üretmeyi hedefliyoruz. Bunun parasal karşılığı 2,6 milyar dolardır. Bu hedef gerçekleşirse 'de madencilik üretiminde ekonomiye sağlanan katkıda altın madenciliği ilk sıraya yükselecek. İkinci sırada kömür, üçüncü sırada mermer yer alacak. Ne yazık ki yıllık altın ihtiyacımızın sadece yüzde 20'sini ülkemizde üretiyoruz. Oysa altın ihtiyacımızın tamamını ülkemizde üretecek potansiyele de, teknolojiye de, bilgi ve birikime de sahibiz."

Tarihin akışını değiştirecek keşfin ardından büyük sürpriz 'Altın' olur mu?

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Tarihin akışını değiştirecek keşfin ardından büyük sürpriz 'Altın' olur mu?
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