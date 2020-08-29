Eylül'de ekonomi gündemi yoğun! 'Ekonominin yol haritası belli oluyor'

İŞSİZLİK VE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ TAKİP EDİLECEK

Kovid-19'un etkileri bakımından gözlerin çevrileceği bir diğer veri olan işsizlik rakamları ise 10 Eylül'de belli olacak. TÜİK, haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. İşsizlik oranı mayısta 0,1 puanlık artış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Pandeminin özel sektör üzerindeki etkileri bakımından 14 Eylül Pazartesi günü duyurulacak ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksi de yakından takip edilecek.

Kovid-19 sürecinde ertelenen vergi ödemeleri nedeniyle olumsuz etkilenen bütçenin seyri de 15 Eylül'de açıklanacak ağustos ayı rakamlarıyla görülecek. Aynı gün, son aylarda yüksek artış hızıyla dikkati çeken konut satış istatistikleri de belli olacak.