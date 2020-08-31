En kötüsü geride kaldı: Türkiye yıl sonu sürprizi yapabilir!

"2021'E PANDEMİNİN İZLERİNİ SİLEREK GİRMEKTE KARARLIYIZ"

2020 yılında küresel ekonomileri sallayan pandemi sürecine rağmen Türkiye'de Temmuzda PMI 9.5 yılın zirvesine çıkması, ihracatta 2020 rekoru kırılması, konut ve otomobil satışlarındaki rekorlar ve 1. ve 2. çeyrekte beklentilerden iyi gelen büyüme verileri Türkiye'nin, 2021 yılına güçlü bir giriş yapması yolunda beklentileri oldukça güçlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin makro hedefleri doğrultusunda yaptığı açıklamada, "Milli ekonomi hedefleri, İstihdama dayalı üretim, Vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah. 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz" dedi.