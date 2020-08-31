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! Türkiye ve arasında yeni adım: İki Merkez arasında mutabakat zaptı imzalandı

haberi... Türkiye Cumhuriyet () ile Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı.

AA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 16:19 Son Güncelleme: 31.8.2020 16:26 ABONE OL
SON DAKİKA! Türkiye ve Libya arasında yeni adım: İki Merkez arasında mutabakat zaptı imzalandı

Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, bugün Libya Merkez Bankası ile merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.

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SON DAKİKA! Türkiye ve Libya arasında yeni adım: İki Merkez arasında mutabakat zaptı imzalandı
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