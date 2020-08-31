Veriler ''V'' tipi toparlanmaya işaret etti: Proaktif adımlar pozitif ayrıştırdı

ÖNCÜ GÖSTERGELER İKİNCİ YARIDA GÜÇLÜ TOPARLANMAYA İŞARET EDİYOR

Türkiye'de gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) gelecek dönemde izleyeceği seyir açısından, Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ihracat, kapasite kullanım oranı, sanayi üretim endeksi gibi veriler öncü gösterge niteliği taşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan dış ticaret verilerine bakıldığında, Türkiye'nin ihracatı ocakta 14,7 milyar dolarla yıllık yüzde 5,9 ve şubatta 14,6 milyar dolarla yıllık yüzde 1,9 artış kaydetmesinin ardından mart ayından itibaren sert düşüş kaydetti. İhracat yıllık bazda martta yüzde 18,3'lük, nisanda yüzde 41,5'lik ve mayısta yüzde 41 geriledi. İhracat haziranda yüzde 15,6 ile yükseliş kaydetse de ilk yarıda toplam 75 milyar dolarla geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye'nin dış satımında yüzde 15,1 düşüş yaşanmış oldu. Temmuz ayına gelindiğinde ise Türkiye'nin ihracatı 15 milyar dolar olurken, nisanda 8 milyar 974,3 milyon dolarla görülen yılın dip seviyesinden başlayan yükselişini 3. aya taşıdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine bakıldığında, Reel Kesim Güven Endeksi'nin yılın ilk iki ayında 106,9 seviyesine kadar yükselmesinin ardından martta 99,7'ye ve nisanda yıllık yüzde 36,7 düşüşle 66,8'e gerilediği görüldü. Nisan ayında görülen bu dip seviyenin ardından mayısta endeks 76,9'a yükselerek ilk toparlanma sinyalini verse de yüzde 22,2 ile yıllık bazda düşüşünü sürdürdü. Endeks haziranda 92,6'ya yükselse de yıllık bazda 9,7 gerilerken, temmuzda ise 5 ay aradan sonra yeniden 100 eşik seviyesinin üzerine çıktı ve yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile yükselişe geçti. RKGE, son açıklanan ağustos ayı verisinde de 106,2 ile hem yükselişini sürdürdü hem de yıllık bazda yüzde 3,6 artış kaydetti.

TÜİK verilerine göre, Sanayi Üretim Endeksi de ocak ayına başladığı 108,7 değerinden şubatta 111,5'e, martta 113,9'a yükseldi. Endeks, tedbirlerin artırıldığı nisan ayında ise 78,1 ile Ağustos 2013'ten sonra görülen en düşük seviyeye geriledi. Bu dönemden sonra yükselişe geçen Sanayi Üretim Endeksi ham değeri, mayısta 84'e çıktıktan sonra haziranda 113,7 ile yılın en yüksek seviyesini gördü.

Öte yandan imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verisinin de son 4 aydır yükseliş trendinde olduğu görülüyor. TCMB verilerine göre, yıla yüzde 75,5 ile başlayan imalat sanayi KKO, şubatta yüzde 76'ya ulaştıktan sonra, martta yüzde 75,3'e geriledi. Söz konusu oran nisanda yüzde 61,6 ile Nisan 2009'dan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemesinin ardından sonraki aylarda toparlanma trendine girdi. Mayısta yüzde 62,6, haziranda yüzde 66'ya ulaşan imalat sanayi kapasite kullanım oranı, temmuzda yeniden yüzde 70'li seviyelerin üzerine çıkarak yüzde 70,7 düzeyinde gerçekleşti. KKO, ağustosta da bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3 seviyesine yükseldi.

Böylece mart, nisan ve mayıs ayında sert düşen, GSYH'de daralmaya işaret eden öncü verilerin, haziran, temmuz ve ağustos aylarında yükseliş trendine geçerek üçüncü çeyrekte hızlı toparlanmaya işaret ettiği görülüyor.