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| Bakan Albayrak duyurdu: Ödemeler iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı

haberi: Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabından çiftçilere yapılan ödemeler ile ilgili bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı." dedi.

Giriş Tarihi: 1.9.2020 10:32 Son Güncelleme: 1.9.2020 10:48 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Albayrak duyurdu: Ödemeler iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından çiftçilere yapılan ödemeler ile ilgili bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak mesajında, "Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız." vurgusunda bulundu.

ÇİFTÇİYE DESTEK

Bakan Albayrak, "Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız." açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA | Bakan Albayrak duyurdu: Ödemeler iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı
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