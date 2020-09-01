Çin ekonomisinde toparlanma güçlendi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından dün açıklanan verilere göre, ağustos ayında İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi geçen aya göre 0,1 puan gerileyerek 51 oldu. Böylece, endeks son altı ay boyunca 50'nin üzerinde kaydedildi.

Veriler, arz ve talepte iki yönlü olarak toparlanmanın devam ettiğini gösterirken, bunun ekonominin sürekli toparlanması için olumlu bir sinyal anlamına geldiği belirtiliyor. Verilere göre, ağustos ayında yeni sipariş endeksi bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 52'ye ulaştı.

Yeni ihracat siparişleri endeksi de önceki aya göre 0,7 puan yükselerek 49,1'i buldu ve dört aydır süren artış eğiliminde yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Ulusal İstatistik Bürosu'ndan bir yetkili, ağustos ayında İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin nispeten yüksek seviyede seyretmesinin Çin ekonomisinin toparlanarak büyüme eğiliminin daha da güçlendiğini gösterdiğini ifade etti.

Talepteki toparlanma devam ederken, arz ve talep döngüsünün daha da iyileştiğinin altını çizen yetkili, ekonominin toparlanmasına neden olan ihracat talebi güçlenirken, piyasadaki durumun adım adım iyiye gittiğini ve işletmelerin güvenlerinin pekiştiğini kaydetti. Ancak veriler, ağustosta küçük ölçekli işletmelerin İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin bir önceki aya göre 0,9 puan gerilerek 47,7'a düştüğünü de gösterdi. Çinli yetkili, bu gelişmenin küçük ölçekli işletmelere yönelik desteğin daha da güçlendirilmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.

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