Koronavirüs pandemisinin merkezi değişiyor mu?

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 854 bin 860 kişi öldü. Vaka sayısı dünya genelinde 25 milyon 644 bin 268'e çıkarken, virüs saptanan 17 milyon 945 bin 56 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi süren 6 milyon 844 bin 352 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 6 milyon 211 bin 796 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 187 bin 736 kişi yaşamını yitirdi.

Hong Kong lideri yerleşikleri gözlemleme amaçlı kullanılabilecek DNA toplama konusunda tartışma yaratan kitlesel koronavirüs testi programına katılmaları konusunda uyardı.

Almanya Kiel Institute for the World Economy'ye göre, küresel ticaret 2008 finansal krizinde olduğundan daha hızlı bir toparlanma yolunda.

"YAKIN ZAMANDA BREZİLYA'YI VE ABD'Yİ GEÇEBİLİR"

Hindistan'ın gayrısafi yurt içi hasılası önceki çeyrekte yaklaşık yüzde 24 daraldı ve ülke koronavirüs pandemisinin merkezi olma yolunda ilerliyor. Uzmanlar, vaka sayısında Hindistan'ın yakın zamanda Brezilya'yı ve ABD'yi geçebileceğini bildirdi.

2021’e pandemi izlerini silerek gireceğiz

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