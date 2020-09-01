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! öncü göstergeyi yorumladı: Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor

... Mustafa Varank, ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat pmi verisini değerlendirdi. , "Ağustos PMI temmuza göre bir miktar düşse de, 54,3'lük değerle eşiğin üzerinde ve canlanmayı gösteriyor" dedi.

Giriş Tarihi: 1.9.2020 11:29 Son Güncelleme: 1.9.2020 11:59 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Varank öncü göstergeyi yorumladı: Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor

Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat pmi verisini değerlendirdi. Bakan Varank, "Ağustos PMI temmuza göre bir miktar düşse de, 54,3'lük değerle eşiğin üzerinde ve canlanmayı gösteriyor" dedi.

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağustos PMI temmuza göre bir miktar düşse de, 54,3'lük değerle eşiğin üzerinde ve canlanmayı gösteriyor. Ağustos PMI temmuza göre bir miktar düşse de, 54,3'lük değerle eşiğin üzerinde ve canlanmayı gösteriyor. 10 sektörün 8'inde artış var. Gıda, giyim ve deri ürünlerinde üretim artıyor. En fazla yeni sipariş artışı ana metalde. Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor." açıklamasını yaptı.

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SON DAKİKA! Bakan Varank öncü göstergeyi yorumladı: Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor
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