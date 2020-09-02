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’da günlük-haftalık 02/09/2020

Son dakika gelişmeleri... 'da yabancılar en çok hangi hisseleri aldı? Yabancılar en çok hangi hisseleri sattı? İş Yatırım, 2 Eylül 2020 tarihli piyasa açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını yayınladı.

Giriş Tarihi: 2.9.2020 09:34 Son Güncelleme: 2.9.2020 09:34 ABONE OL
Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 02/09/2020

Yatırımcılar 'da yabancıların en çok hangi hisseleri aldığını-sattığını merak ediyor. İş Yatırım, 2 Eylül 2020 tarihli açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını bildirdi.

Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 02/09/2020

'da en çok artan hisseler - Günlük değişim

Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 02/09/2020

'da en çok azalan hisseler - Günlük değişim

Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 02/09/2020

'da en çok artan hisseler - Haftalık değişim

Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 02/09/2020

'da en çok azalan hisseler - Haftalık değişim

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Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 02/09/2020
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