Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 02/09/2020

Son dakika piyasa gelişmeleri... Borsa İstanbul'da yabancılar en çok hangi hisseleri aldı? Yabancılar en çok hangi hisseleri sattı? İş Yatırım, 2 Eylül 2020 tarihli piyasa açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını yayınladı.
Giriş Tarihi: 2.9.2020 09:34Son Güncelleme: 2.9.2020 09:34ABONE OL
Yatırımcılar Borsa İstanbul'da yabancıların en çok hangi hisseleri aldığını-sattığını merak ediyor. İş Yatırım, 2 Eylül 2020 tarihli piyasa açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını bildirdi.