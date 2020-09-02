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’nin gerçekleri: 5 yalan 5 gerçek!

Tarımda iddiaları rakamlarla çürütüldü. 'nin ve sektöründeki ve performansı algı operasyonları ile çarpıtılıyor. Türkiye'de pandemi bile tarımdaki yükselişe hız kestiremezken, Nisan-Haziran döneminde tarım sektöründe büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4'ü buldu.

Giriş Tarihi: 2.9.2020 14:03 Son Güncelleme: 2.9.2020 14:13 ABONE OL
Türkiye’nin tarım gerçekleri: 5 yalan 5 gerçek!

Peki sektörde hangi konumda? İşte tarımda söylenen 5 yalan ve 5 gerçek...

Türkiye’nin tarım gerçekleri: 5 yalan 5 gerçek!

1. YALAN: TARIM BİTTİ, KENDİMİZE YETEMİYORUZ

GERÇEK: TÜRKİYE KENDİ KENDİNE YETEN 7 ÜLKEDEN BİRİ

bitti kendimize yetemiyoruz iddiaları tamamen gerçek dışı. tarımda kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri.

Tarımsal hasılada Avrupa'da birinciyken 2002'de 3.8 milyar dolar olan tarımsal 2019 yılında 13 milyar dolara yükseldi.

Türkiye’nin tarım gerçekleri: 5 yalan 5 gerçek!

2. YALAN: TOHUMDA DIŞA BAĞIMLI OLDUK

GERÇEK: TÜRK TOHUMLARI 85 ÜLKEDE FİLİZLENİYOR

Üretilen yerli tohumlar dünyanın 85 ülkesine ihraç ediliyor. Milli tohum üretiminde rekor artış sağlayan son 17 yılda tohum üretiminde 7 kat artış gösterdi.

Türkiye’nin tarım gerçekleri: 5 yalan 5 gerçek!

3. YALAN: TÜRKİYE SAMANA MUHTAÇ HALİNE GELDİ

GERÇEK: TÜRKİYE YILLIK 25 MİLYON TON SAMAN ÜRETİYOR

'nin yıllık saman üretimi 25 milyon ton iken, hayvancılıkta 15 milyon ton saman tüketiliyor. 2019 yılında sadece 26 ton saman ithal edilirken 7 bin ton saman ise ihraç edildi.

Türkiye’nin tarım gerçekleri: 5 yalan 5 gerçek!

4. YALAN: UN SATAMIYORUZ. BUĞDAYI DIŞARIDAN GETİRİYORUZ

GERÇEK: TÜRKİYE UN İHRACATINDA DÜNYA BİRİNCİSİ

Un ihracatında dünyada birinci sırada bulunan 164 ülkeye un satıyor. 21 milyon ton buğday üretilirken 19 milyon ton buğday ise tüketiliyor. Türkiye buğdaydan elde ettiği mamul maddeleri makarna, bisküvi, irmik ve bulgur olarak yeniden ihraç ederek büyük dönüşümünde öncüsü oldu.

Türkiye’nin tarım gerçekleri: 5 yalan 5 gerçek!

5. YALAN: NE MEYVEMİZ NE SEBZEMİZ KALDI

GERÇEK: YILDA 53.5 MİLYON TON MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ

20 sene önce 35 milyon ton meyve ve sebze üreten bugün ise 53.5 milyon tonluk üretime imza atıyor. 434 milyon dolar olan rakamları 2 milyar 260 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin tarım sektöründeki 5 yalan ve gerçekler! Tarımda kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri Türkiye | Video

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Türkiye’nin tarım gerçekleri: 5 yalan 5 gerçek!
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