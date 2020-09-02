Türkiye’nin tarım gerçekleri: 5 yalan 5 gerçek!

1. YALAN: TARIM BİTTİ, KENDİMİZE YETEMİYORUZ
GERÇEK: TÜRKİYE KENDİ KENDİNE YETEN 7 ÜLKEDEN BİRİ
Tarım bitti kendimize yetemiyoruz iddiaları tamamen gerçek dışı. Türkiye tarımda kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri.
Tarımsal hasılada Avrupa'da birinciyken 2002'de 3.8 milyar dolar olan tarımsal ihracat 2019 yılında 13 milyar dolara yükseldi.
2. YALAN: TOHUMDA DIŞA BAĞIMLI OLDUK
GERÇEK: TÜRK TOHUMLARI 85 ÜLKEDE FİLİZLENİYOR
Üretilen yerli tohumlar dünyanın 85 ülkesine ihraç ediliyor. Milli tohum üretiminde rekor artış sağlayan Türkiye son 17 yılda tohum üretiminde 7 kat artış gösterdi.
3. YALAN: TÜRKİYE SAMANA MUHTAÇ HALİNE GELDİ
GERÇEK: TÜRKİYE YILLIK 25 MİLYON TON SAMAN ÜRETİYOR
Türkiye'nin yıllık saman üretimi 25 milyon ton iken, hayvancılıkta 15 milyon ton saman tüketiliyor. 2019 yılında sadece 26 ton saman ithal edilirken 7 bin ton saman ise ihraç edildi.
4. YALAN: UN SATAMIYORUZ. BUĞDAYI DIŞARIDAN GETİRİYORUZ
GERÇEK: TÜRKİYE UN İHRACATINDA DÜNYA BİRİNCİSİ
Un ihracatında dünyada birinci sırada bulunan Türkiye 164 ülkeye un satıyor. 21 milyon ton buğday üretilirken 19 milyon ton buğday ise tüketiliyor. Türkiye buğdaydan elde ettiği mamul maddeleri makarna, bisküvi, irmik ve bulgur olarak yeniden ihraç ederek büyük dönüşümünde öncüsü oldu.
5. YALAN: NE MEYVEMİZ NE SEBZEMİZ KALDI
GERÇEK: YILDA 53.5 MİLYON TON MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ
20 sene önce 35 milyon ton meyve ve sebze üreten Türkiye bugün ise 53.5 milyon tonluk üretime imza atıyor. 434 milyon dolar olan ihracat rakamları 2 milyar 260 milyon dolara ulaştı.
Türkiye'nin tarım sektöründeki 5 yalan ve gerçekler! Tarımda kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri Türkiye | Video