Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 03/09/2020

3 Eylül 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Alkim Alkali Kimya (ALKIM, Sınırlı Pozitif): 25.08.2020 tarihli Kap açıklamasında Şirket, Afyon Dazkırı tesislerimizde inşaatı süren yıllık 50.000 Ton kapasiteli Potasyum Sülfat Ünitesi yatırımız ile ilgili son durum paylaşmış idi. Bu yatırımdan bağımsız olarak ayrıca Acıgöl'de doğrudan gölsuyundan doğal yöntemler ile Potasyum Türevlerinin de elde edilebilmesinin mümkün gözüktüğü belirtilmiştir. Bilindiği üzere Acıgöl'de halihazırda ham Sodyum Sülfat ve Ham Tuz elde edilmektedir. Göl suyunda ayrıca düşük yoğunlukta bulunan Potasyum ve Magnezyum bileşiklerinin de efektif şekilde değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine kazandırılması gayesi ile ARGE çalışmalarına başlanmıştır.
Ziraat Yatırım
Tümosan Motor ve Traktör (TMSN, Nötr): Şirket bağlı ortaklığı Tümosan Savunma San. A.Ş. Teknoloji Mühendisliği konularında ARGE faaliyetlerinde bulunmak üzere faaliyet konusunu ve TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş. olarak Unvanını değiştirmiştir. Ayrıca şirket sermayesi 10mn TL'sına çıkarılmıştır.
Ziraat Yatırım
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): GMTN (Global Medium Term Notes) programı çerçevesinde hazırlanan 25mn GBP tutarındaki borçlanma aracı ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır.
Ziraat Yatırım
Anel Elektrik (ANELE): Şirket 110mn TL'lık çıkarılmış sermayesinin %81,818 oranında 90mn TL artırılarak (bedelsiz olarak) 200mn TL'ye çıkartılmasına karar verildiğini duyurmuştur.
Ziraat Yatırım
Otomotiv: Otomotiv Distribütorleri Derneği (ODD) tarafından yayınlanan Otomotiv Pazarı raporuna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ağustos sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,4 artarak 403.002 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı sekiz aylık dönemde geçen yıla göre %64,2 oranında artarak 317.394 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %86,1 artarak 85.608 adede ulaştı. 2020 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Ağustos ayına göre %134,4 artarak 61.533 adet oldu. 2020 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %106,0 artarak 44.372 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %265,0 artarak 17.161 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %4,1 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %1,3 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %12,5 arttı.
Bera Holding (BERA): Şirketin grup şirketlerinden Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Amb.Pet.Nak.İth.İhr. San. ve Tic. A.Ş. arasında 31/05/2021 tarihine kadar teslim edilmek üzere tutarı 80mn TL olan fason üretim anlaşması imzalanmıştır.
Ziraat Yatırım