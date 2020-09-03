Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 03/09/2020

Otomotiv: Otomotiv Distribütorleri Derneği (ODD) tarafından yayınlanan Otomotiv Pazarı raporuna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ağustos sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,4 artarak 403.002 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı sekiz aylık dönemde geçen yıla göre %64,2 oranında artarak 317.394 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %86,1 artarak 85.608 adede ulaştı. 2020 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Ağustos ayına göre %134,4 artarak 61.533 adet oldu. 2020 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %106,0 artarak 44.372 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %265,0 artarak 17.161 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %4,1 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %1,3 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %12,5 arttı.

