Doğal gaz keşifleri Türkiye’ye hangi avantajları sağlayacak? 'Bu daha başlangıç... Enflasyon düşecek cari açık bitecek'

"PAZARLIKTA TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENECEK"

Türkiye'nin her türlü yetişmiş elemana sahip olduğunu ifade eden Akdemir, "Türkiye'nin biraz sabra ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye 2023 yılında bu doğal gazı kullanmayı hedefliyor. Böyle bir doğal gaz rezervlerine sahip olmak öncelikle uzun dönemli kontratların yenilenmesi bağlamında Türkiye'nin pazarlık gücünü artıracak. Türkiye daha fazla ekonomik güce sahip olarak pazarlık masalarına oturacak. Koronavirüs sürecinde dünyada yakıta olan talebin azalmasıyla zaten fiyatlarda bir düşüş var. Bu bizim kontratların yenilenmesinde bizim elimizi güçlendiren konular olacak" dedi.