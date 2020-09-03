Doğal gaz keşifleri Türkiye’ye hangi avantajları sağlayacak? 'Bu daha başlangıç... Enflasyon düşecek cari açık bitecek'

"YILLIK TALEBİN YÜZDE 20'SİNİ KARŞILAYACAK"
Türkiye'nin yıllık 40 milyar dolarlık bir enerji ithalatı olduğunu belirten Akdemir, "Türkiye'nin en önemli ithalat kalemlerini petrol ve doğal gaz oluşturuyor. Yıllık 12 milyar doğal gaz ithal eden Türkiye sadece Sakarya'da bulduğu doğal gaz ile yıllık talebinin yüzde 20'sini karşılayabilecek" dedi.
"DOĞAL GAZI BULDUKÇA ENFLASYON DÜŞECEK"
Türkiye'nin doğal gazı buldukça cari açığın ortadan kalkması ve enflasyonun düşmesi anlamında önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz doğal gazı buldukça enflasyon düşecek, sadece gaz fiyatları olarak değerlendirmemek lazım. Hayatın ucuzlayacağını düşünmek lazım. Daha önce söylediğim gibi doğal gazı bulmamız için aramamız gerekiyor. Biz bugün artık bütün bu gemilere sahibiz" dedi.
"PAZARLIKTA TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENECEK"
Türkiye'nin her türlü yetişmiş elemana sahip olduğunu ifade eden Akdemir, "Türkiye'nin biraz sabra ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye 2023 yılında bu doğal gazı kullanmayı hedefliyor. Böyle bir doğal gaz rezervlerine sahip olmak öncelikle uzun dönemli kontratların yenilenmesi bağlamında Türkiye'nin pazarlık gücünü artıracak. Türkiye daha fazla ekonomik güce sahip olarak pazarlık masalarına oturacak. Koronavirüs sürecinde dünyada yakıta olan talebin azalmasıyla zaten fiyatlarda bir düşüş var. Bu bizim kontratların yenilenmesinde bizim elimizi güçlendiren konular olacak" dedi.
İşte Dr. Başak Akdemir'in A Para'daki o açıklamaları:
Dr. Başak Akdemir: Türkiye keşfin ardından doğal gazı çok daha kısa sürede kullanılabilir hale getirebilir