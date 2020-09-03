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| Hazine ve Maliye Bakanı 'tan açıklaması

haberi: Hazine ve Maliye Bakanı rakamlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 14:07 Son Güncelleme: 3.9.2020 14:48 ABONE OL
SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ihracat açıklaması

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağustos ayı ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç %90 oldu." dedi.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ihracat açıklaması
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