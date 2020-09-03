SON DAKİKA HABERİ! Ağustos 2020 enflasyon oranı açıklandı!

Son dakika haberleri... Son dakika haberleri... Bu hafta yurt içinde piyasalar için en önemli gündem maddelerinden biri enflasyon verisiydi. TÜİK Ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi beklentilerinde altında (TÜFE) yıllık %11,77, aylık %0,86 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi aylık %0,96, yıllık ise %11,88 artış olacağı yönündeydi. Enflasyon oranı Temmuz ayında ise aylık bazda %0,58 yıllık bazda yüzde %11,76 olarak açıklanmıştı.

SON DAKİKA! TÜİK açıkladı: Enflasyon oranı beklentilerin altında gerçekleşti | Video

Enflasyon oranı Temmuz ayında ise aylık bazda %0,58 yıllık bazda yüzde %11,76 olarak açıklanmıştı.

ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,96 artmasını bekliyordu. Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,32, en yüksek yüzde 1,41 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,96) göre, bir önceki ay yüzde 11,76 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,88'e çıkacağı hesaplanıyor.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) AĞUSTOS'TA YILLIK %11,77, AYLIK %0,86 ARTTI



TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,27 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %2,44 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,37 ile haberleşme, %6,61 ile eğlence ve kültür ve %8,50 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler, %14,68 ile sağlık ve %13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2020



AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %2,11 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU



Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağustos ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,09 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,56 ile ulaştırma ve lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ağustos 2020



Ağustos 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 53 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 273 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.







ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %11,18, AYLIK %0,78 ARTTI



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,30, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,59 artış gerçekleşti.

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