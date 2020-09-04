SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatları sinyali verdi! 5 uzmandan kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

"TEKNİK GÖRÜNÜM AŞAĞI YÖNLÜ SİNYALLER VERİYOR"

ÜNLÜ & Co / DAHA tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması altın fiyatları üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 1930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz."