SON DAKİKA! Altın fiyatları sinyali verdi! 5 uzmandan kritik altın yorumu geldi: Altın yükselecek mi düşecek mi?

Ağustos ayında ons altın 2075 dolar ile gram altın ise ons tarafındaki yükselişin etkisiyle 488 lira ile tarihi zirvesini gördü. Tarihi zirvelerin ardından sert dalgalanmalar yaşayan altın fiyatları son günlerde ise yön arayan kararsız görüntü çiziyor.
ON ALTIN AĞUSTOS AYINDA YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ
Temmuz ayını ons altın 1976 dolardan seviyesinden gram altın ise 443 liradan kapatmıştı. Ağustos ayının son gününü ise ons altın 1967 dolardan kapatırken, gram altın ise 464 liradan kapattı. Ağustos ayın ons altın yatırımcısına kaybettirirken, gram altında bu kez Dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketten etkilenerek bir miktar yükselişini sürdürdü.
Analistler, altının ons fiyatındaki düşüşte, son dönemde küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ve ABD'de görüşülmeye başlanan teşvik paketinin önemli rol oynadığını belirterek, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışının da küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelimi desteklediğini kaydetti.
5 UZMAN ALTIN FİYATLARINI DEĞERLENDİRDİ
5 uzman altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendirerek, yatırımcılar için kritik analizlerde bulundu.
"TEKNİK GÖRÜNÜM AŞAĞI YÖNLÜ SİNYALLER VERİYOR"
ÜNLÜ & Co / DAHA Tarafından Hazırlanan Analiz: "Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması altın fiyatları üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 1930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz."
"YÜKSELEN KANALIN ALT BANDINDA"
Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Altın Analizi: "XAU/USD: Bugün ABD tarafında TSİ 15.30'da istihdam piyasasına ilişkin veriler beklenirken, değerli madenin yükselen kanalın alt bandının üzerinde tutunduğunu izliyoruz. Değerli maden, bugünkü en düşük seviyenin de geçtiği 1.926 civarından geçen söz konusu bandın üzerinde veriye kadar kalabilir. Aksi durumda, 1.926 desteğinin altına yaşanabilecek bir sarkmada 1.902 hedef olabilir. Ara destek 1.913 seviyesinde. Öte yandan, olası yükselişlerde 1.947 direncinin geçilmesi durumunda 1.965 seviyesine kadar bir yükseliş gözlenebilir."
"DİRENÇ SEVİYELERİNİ GEÇMEKTE ZORLANIYOR"
Meksa Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi: "Yükseliş hareketi direnç seviyelerini geçmekte zorlanıyor. İlk destek 1.922 seviyesinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.910-1.900 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.946 ve 1.951 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı için 1.951 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 1.972 ve 1.990-2.015 seviyelerinde bulunuyor. 30 dk. grafikte oluşan henüz teyit olmayan "alçalan takoz" formasyonunun izlenmesinde yarar var. Kâr satışlarıyla kısa dönemli destek noktalarının test edilmesi nedeniyle destek noktalarında tepki alım olasılığını dikkatte tutmakta yarar var."
"DOLAR KURUNDAKİ YUKARI YÖNLÜ HAREKETTEN DESTEK BULUYOR"
Alan Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Altın Analizi: "XAUUSD… Doların Güç Kazanmasına Bağlı Olarak Geriledi… Doların global bazda güç kazanmasıyla birlikte ons fiyatı 1,930 $ seviyesine geriledi. Piyasalar bugün ABD'de açıklanacak istihdam verilerini takip edecek. GAUTRY…TL'deki Değer Kaybından Destek Buldu… Altının gram fiyatı güne yatay seyirle başladıktan sonra 465 TL seviyesini test etti. Ons fiyatındaki zayıflığa rağmen Dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketten destek buluyor."
"ALTIN TEPKİ YÜKSELİŞİ VERME ÇABASINDA"
İntegral Yatırım Menkul Tarafından Hazırlanan Analiz: "Ons Altın forex piyasalarında sabah saatlerinde 1933$ seviyelerinde seyrediyor. Dün ABD piyasalarındaki sert satıştan Altın'ın fazla etkilenmediğini görmekteyiz. Bugün öğleden sonra ABD verilerini takip etmekte fayda var. Genel olarak yatay bandın alt tarafına yakın olması nedeni ile kısa pozisyonlar riskli olabilir. Teknik Analiz: Ons altın 1900-1995 bandı arasında dalgalanmasında, alt banda yakın noktalarda bulunuyor. 1900 seviyeleri destek olması nedeni ile bu seviyelere yakın noktalardan tepki yükselişleri gelebilir. 1950 seviyesi gün için direnç olacaktır.
Öte yandan Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı uygulanmasına karar verildi.