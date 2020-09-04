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| Bakan Pakdemirli duyurdu! Türkiye'nin tarımsal üretimi büyüdü...

ve Orman Bakanı tarımsal üretimle ilgili açıklamasında bulundu. Bakan Pakdemirli, ilk iki çeyrekte tarımsal üretimin yüzde 4 büyüdüğünü belirtti. Pakdemirli, "Türkiye'de diğer sektörler bunun çok gerisinde olmasına rağmen, tarımsal üretimde büyümemiz oldu." diye konuştu.

Giriş Tarihi: 4.9.2020 16:07 Son Güncelleme: 4.9.2020 16:21 ABONE OL
Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu! Türkiye'nin tarımsal üretimi büyüdü...

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İlk iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyümüş durumda. Türkiye'de diğer sektörler bunun çok gerisinde olmasına rağmen, tarımsal üretimde büyümemiz oldu. Bunda pandemi süresince müstahsilin de evine kapanmamasıyla ilgili bakanlıkça, diğer kurumlarla aldığımız tedbirlerin önemi olduğunu düşünüyorum." dedi.

ÇORUM-SİNOP ARASINDAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Pakdemirli ayrıca Çorum-Sinop arasındaki yangınla ilgili "Müdahalemiz sürüyor. Bölgeye şu anda diğer bölgelerden dinlenmiş olan, yangınlarda en deneyimli ve en yetkin teknik arkadaşları gönderdik. Üzerinde çalışılıyor, henüz kontrol altında değil ama hızlı bir şekilde kontrol altına alma konusunda arkadaşların gayreti sürüyor. Yangın, tahmin ettiğiniz kadar büyük bir yangın değil ancak parçalı ve araziye yayılmış olmasından dolayı bazı endişeler doğuruyor." ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu! Türkiye'nin tarımsal üretimi büyüdü...
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