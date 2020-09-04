Uzman isim A Para’da Borsa İstanbul’u yorumladı: Hangi hisseler alınmalı?

"Borsa İstanbul'da trend nasıl?" sorusunu A Para'da yayına katılan İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz yanıtladı.
"İHRACAT YÖNLÜ ÇALIŞAN ŞİRKETLER BORSAYI YUKARI GÖTÜREBİLİR"
Borsa İstanbul'un küresel piyasalardan ayrı bir şekilde jeopolitik riskleri fiyatladığını belirten Gürbüz, "Borsaya yeni giren yatırımcıların risk algısının düşük olması kısa vadeli trade yapmasını sağlıyor. Uzman isim, Borsa İstanbul'un F/K (Fiyat kazanç) oranları anlamında dolar bazında çok ucuz olduğunu vurgulayarak, "Özellikle Avrupa tarafında tekrar karantinanın başlamayacağına dair gelen net mesajlar Türkiye'nin ihracat tarafını güçlendirebilir. Bu da ihracat yönlü çalışan şirketlerin borsayı biraz daha yukarı götürebileceğini işaret edebilir" açıklamasını yaptı.
"ÖZELLİKLE DÖVİZ LİKİDİTESİ YOĞUN VE İHRACAT KANALLI ŞİRKETLERİ SEÇMELİ"
NATO çerçevesinde yapılan açıklamalarla masaya oturulabileceğini belirten Gürbüz, "Zaten CDS'lerde bir düşüş var. Risklerin azalmasıyla Borsa İstanbul gerçekten popülaritesini koruyor. Yatırımcılar yatırım yapacağı şirketleri iyi seçmeli. Özellikle döviz likiditesi yoğun ve ihracat kanallı şirketleri seçmeli" dedi.
"EK LİKİDİTELERİN DESTEK VERMESİYLE BORSA İSTANBUL'DA DAHA POZİTİF BİR HAVA OLUŞABİLİR"
Borsa İstanbul'da orta ve uzun vadeli yatırım yapmanın pozitif bir getiri sunacağını vurgulayan uzman isim, "Piyasada oluşabilecek ek likiditelerin destek vermesiyle Borsa İstanbul'da daha pozitif bir hava oluşabilir. Teknik seviyeler olarak ise aşağıda 1057 seviyesini ön plana çıkarıyoruz. Yukarıda ise 1088 ve 1110 seviyelerini teknik olarak karşılayabiliriz" dedi.
İşte Gürbüz'ün A Para'daki o açıklamaları:
Borsa İstanbul yükselecek mi? Dr. Mehmet Ali Gürbüz: İhracat yönlü çalışan şirketler borsayı yukarı götürebilir