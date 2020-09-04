Uzman isim A Para’da Borsa İstanbul’u yorumladı: Hangi hisseler alınmalı?

"EK LİKİDİTELERİN DESTEK VERMESİYLE BORSA İSTANBUL'DA DAHA POZİTİF BİR HAVA OLUŞABİLİR"

Borsa İstanbul'da orta ve uzun vadeli yatırım yapmanın pozitif bir getiri sunacağını vurgulayan uzman isim, "Piyasada oluşabilecek ek likiditelerin destek vermesiyle Borsa İstanbul'da daha pozitif bir hava oluşabilir. Teknik seviyeler olarak ise aşağıda 1057 seviyesini ön plana çıkarıyoruz. Yukarıda ise 1088 ve 1110 seviyelerini teknik olarak karşılayabiliriz" dedi.