Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması: Ne kadar gerekirse o kadar düşük kalacak

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in para politikasında ayağını daha yıllarca gaz pedalında tutmayı planladığını ortaya koydu. ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası değerlendirmede bulunan Powell, pandeminin konaklama, eğlence ve seyahat gibi sektörlere doğrudan etkisinin devam ettiğine işaret ederek para politikasının desteğinin süreceğini vurguladı.

"Ekonominin. aktiviteyi destekleyen düşük faiz oranlarına ihtiyacının uzun bir dönem için daha devam edeceğini düşürüyoruz. Bu yıllarca gerekli olabilir" diye konuşan Powell, "Ne kadar sürerse sürsün biz orada olmaya devam edeceğiz" dedi. Ekonominin ihtiyaç duyduğunu düşündükleri desteği erkenden geri çekmeyeceklerini vurgulayan Powell, "Bu ülke insanlarını desteklemek izin elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" diye konuştu.

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