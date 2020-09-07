Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalar;

"TÜRKİYE SİGORTA GÜÇLÜ BİR PİYASA OYUNCUSU OLACAK"

"Deprem ve diğer doğal afetlerde biriktirdiği fonlarla finansmana kaynak sağlama işlerini yerine getirmektedir. Sigortacılık işleri için hep şunun bilincinde olduk. Sigortacılık sektörümüz bugünkü kapasitesiyle 39'uncu sırada. Şu an hedeflerin gerisinde. Sigorta ve emeklilik sektörleri kritik öneme sahip. Yakın zaman içinde yeni ekonomi planımızda da önce SDDK'yı sonra Türk Re'i kurduk. İşte kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesinden doğan Türkiye Sigorta reformist hareketlerden birisi olacak. Türkiye Sigorta sektöre yön verecek, bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak. İstikrarlı büyümenin devamlılığı adına önemli bir misyon üstlenen Türkiye Sigorta'nın önümüzdeki dönemde global marka olma hedefiyle ülkemizi daha etkin bir yere taşıyacağından eminiz."

"BU YIL DA CARİ FAZLA İLE DEVAM EDECEĞİZ"

"Finansal piyasalarda iyileşmeye katkı sağlaması noktasında daha ciddi bir noktaya ulaşacak. Türkiye güçlü ekonomisiyle dünya ekonomilerinin krizden geçtiği bu dönemde yatırım ve projelerine hatta stratejik hedeflerine hız kesmeden devam ediyor. Bir yatırım malı olan bir sermaye malı olan fonlama açığı oluşturmayan altını kenara koyduğumuzda cari açığımız düşmeye devam ediyor. Katma değerli üretime ve istihdama dayalı büyümeye devam ediyoruz. "

"40 milyar dolarlık turizm geliri cebimizde vardı. Turizm gelirlerini de koyunca Türkiye bu yıl da cari açık değil, cari fazla ile devam edecek."

"TOPARLANMANIN HİSSEDİLMEYE BAŞLANDIĞINA ŞAHİT OLACAĞIZ"

Albayrak: "Yakın dönemde toparlanmanın, ekonominin tüm paydaşları, vatandaşlarımız nezdinde ciddi şekilde hissedilmeye başlandığına şahit olacağız."

Son dakika: Bakan Albayrak'tan Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde flaş açıklamalar | Video

SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ihracat açıklaması