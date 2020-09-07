Haberler Haberler Haberleri SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketli başladı! Altın düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın yorumu: Ciddi bir kopuş görebiliriz

HABER! hareketli başladı! yükselecek mi? Uzman isimden flaş : Ciddi bir kopuş görebiliriz

... , ekonomilerde uygulanan teşvik ve düşük faiz politikalarının yarattığı bol paranın güvenli liman altına kaymasıyla pandemi sürecinde özellikle Mart ayında yükselişini hızlandırdı. Ağustos ayına gelindiğinde ise fiyatları tüm zamanlarının zirvesine uzanırken, fiyatları buradan gelen rüzgarla 488 lira kendi tarihinin rekorunu kırdı. Sonbahar aylarına gelinmesiyle beraber aşı beklentisi ve dünyada artan koronavirüs vaka sayılarının etkisi arasında kalan fiyatları 2000 dolar psikolojik sınırın altında yön arayan kararsız görüntü çiziyor. Bu durumda yatırımcılar "", "" sorularını cevap arayarak son dakika gelişmelerini takip ediyor. A Para'da yayına katılan Stratejist , altın yatırımcıları için kritik açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 7.9.2020 23:00 Son Güncelleme: 7.9.2020 23:01 ABONE OL
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketli başladı! Altın düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın yorumu: Ciddi bir kopuş görebiliriz

" için fiyatı aşağı yönlü baskılayan bir konjonktürden mi bahsediyoruz" sorusunu A Para'da yayına katılan Stratejist yanıtladı.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketli başladı! Altın düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın yorumu: Ciddi bir kopuş görebiliriz

ONS ALTIN GRAFİĞİ - Tarihi zirveyi 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar ile gördü

Ağustos ayında 2075 dolar ile ise tarafındaki yükselişin etkisiyle 488 lira ile tarihi zirvesini gördü. Tüm zamanların zirvelerin ardından sert dalgalanmalar yaşayan son günlerde ise yön arayan kararsız görüntü çiziyor.

AĞUSTOS AYINDA ONS ALTIN KAYBETTİRDİ

Temmuz ayını ons 1976 dolardan seviyesinden gram altın ise 443 liradan kapatmıştı. Ağustos ayının son gününü ise ons altın 1967 dolardan kapatırken, gram altın ise 464 liradan kapattı. Ağustos ayın ons altın yatırımcısına kaybettirirken, gram altında bu kez Dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketten etkilenerek bir miktar yükselişini sürdürdü.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketli başladı! Altın düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın yorumu: Ciddi bir kopuş görebiliriz

GRAM ALTIN GRAFİĞİ - Tarihi zirveyi 7 Ağustos 2020 tarihinde 488 lira ile gördü

Analistler, altının fiyatındaki düşüşte, son dönemde küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ve ABD'de görüşülmeye başlanan teşvik paketinin önemli rol oynadığını belirterek, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışının da küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelimi desteklediğini kaydederken, yatırımcılar hem yurt içinde hem de yurt dışında konusunda gelişmelerini takip ediyor.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketli başladı! Altın düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın yorumu: Ciddi bir kopuş görebiliriz

"ALTIN RİSKTEN KAÇIŞ ARACI OLARAK GÖRÜLDÜ"

için çok kritik noktalarda olunduğunu ifade eden Karabulut, "Sürekli 3000 dolarlar konuşuluyor ama bunun altının doldurulması gerekiyor. Yani bu seviyelere kadar geldiğimiz noktada parasal genişlemelerle geldik. Ekonomilerde ciddi streslerin olduğu paranın gidebileceği noktaların sınırlı olması sebebiyle riskten kaçış aracı olarak görüldü" dedi.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketli başladı! Altın düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın yorumu: Ciddi bir kopuş görebiliriz

"ALTIN FİYATLARI İÇİN KADEMELİ BİR AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET OLABİLİR"

Bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlandığını vurgulan uzman isim, "Koronavirüs sürecinde ikinci dalga ve ciddi bir türbülans görülmemesi halinde için kademeli aşağı yönlü bir hareket olabileceğini düşünüyorum" dedi.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketli başladı! Altın düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın yorumu: Ciddi bir kopuş görebiliriz

"1920 DOLAR SEVİYESİNİN ÜZERİNDEKİ HAREKET 2400 DOLARI İŞARET EDEBİLİR"

fiyatlarının 3000 dolarları geçebilmesi için yeni bir hikâye ile ciddi bir hareketin olması gerektiğini ifade eden Karabulut, " için 1920 dolar seviyesi önemli bir eşik. Kısa vadede değerlendirirsek 1920 dolar seviyesinin üzerindeki hareket 2400 dolar civarına kadar bir dalga oluşturuyor" dedi.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketli başladı! Altın düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın yorumu: Ciddi bir kopuş görebiliriz

"ALTIN FİYATLARI İÇİN TEMKİNLİ OLUNMASI GEREKEN BİR SÜREÇ"

Uzman isim, fiyatlarının özellikle 1920 doların gevşemesi durumda ise kısa vadede 200 dolar kadar bir çekilme olabileceğini bildirerek, " için temkinli olunması gereken bir süreç" dedi.

"ABD'DEN BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELEBİLECEK ENFLASYON KIPIRDANMA YARATIR"

Dolar endeksindeki beklediği hareketin altın fiyatlarını aşağı çekebilecek bir hareket olabileceğini açıklayan Karabulut, "Enflasyon tarafındaki harekette iyi takip edilmeli. Özellikle üretim tarafında ve ABD tarafında beklentilerin üzerinde bir enflasyon rakamı gelmişti. Eğer bu ay da beklentilerin üzerinde bir enflasyon rakamı gelmesi halinde bir kıpırdanma olabileceğini düşünüyorum" dedi.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketli başladı! Altın düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın yorumu: Ciddi bir kopuş görebiliriz

"1900 SEVİYESİNİN ALTINI RİSKLİ GÖRÜYORUM"

için 1900 dolar seviyesinin kritik olduğunu vurgulayan Karabulut, "Ben 1900 seviyesinin altını riskli görüyorum. Bu seviyenin altında günlük kapanışların olması halinde oldukça risk faktörünün fiyatları için çalışabileceğini düşünüyorum" dedi.

"1900 DOLAR KIRILIRSA ALTIN FİYATLARI İÇİN CİDDİ KOPUŞ GÖREBİLİRİZ"

Altın fiyatları için uzun vadeli pozisyon almada ise 2000 doların üzerinde rahatlık oluşabileceğini ifade eden uzman isim, "2000 doların üzerinde çıkması halinde yön yukarı diyebiliriz. Ancak altın fiyatları çok ara bir noktada bulunuyor. Bundan sonraki süreçte 1920-1900 seviyelerinin kırılması halinde ise altın fiyatları için ciddi bir kopuş görebiliriz diye düşünüyorum" dedi.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketli başladı! Altın düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın yorumu: Ciddi bir kopuş görebiliriz

İşte Yeliz Karabulut'un A Para'daki altın fiyatları için kritik açıklamaları:

Altın fiyatları düşecek mi? Stratejist Yeliz Karabulut: Altın fiyatları kademeli düşebilir

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketli başladı! Altın düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın yorumu: Ciddi bir kopuş görebiliriz

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SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketli başladı! Altın düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın yorumu: Ciddi bir kopuş görebiliriz
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