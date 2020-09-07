SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatları için kritik seviyeler! Altın düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu: Ciddi bir kopuş görebiliriz

ONS ALTIN GRAFİĞİ - Tarihi zirveyi 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar ile gördü





Ağustos ayında ons altın 2075 dolar ile gram altın ise ons tarafındaki yükselişin etkisiyle 488 lira ile tarihi zirvesini gördü. Tüm zamanların zirvelerin ardından sert dalgalanmalar yaşayan altın fiyatları son günlerde ise yön arayan kararsız görüntü çiziyor.

AĞUSTOS AYINDA ONS ALTIN KAYBETTİRDİ

Temmuz ayını ons altın 1976 dolardan seviyesinden gram altın ise 443 liradan kapatmıştı. Ağustos ayının son gününü ise ons altın 1967 dolardan kapatırken, gram altın ise 464 liradan kapattı. Ağustos ayın ons altın yatırımcısına kaybettirirken, gram altında bu kez Dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketten etkilenerek bir miktar yükselişini sürdürdü.