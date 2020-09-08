Altın 1,930 doların üzerine çıktı

Küresel ekonomiye ilişkin olumlu verilerin neden olduğu güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı, bu düzeylerden gelen alımlarla yeniden 1,930 doların üzerine çıktı.



Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın Asyalı müşterilerine sattığı petrolün fiyatında, varil başına 1.40 dolara karşılık gelen yüzde 1.0'in üzerinde indirim yapması üzerine uzun süredir ilk kez 42 dolar düzeylerine kadar inen Brent petrol bu düzeylerde hareket ederken, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı 40 doların da altına çekildi.



Küresel emtia piyasalarında;



- Brent petrol yüzde 0.58 düşüşle 42.60 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.62 düşüşle 40.01 dolar,

- altın yüzde 0.26 düşüşle 1,928.59 dolar,

- gümüş yüzde 0.01 artışla 26.89 dolar,

- bakır yüzde 1.59 artışla 6,780.00 dolar,

- platin yüzde 0.08 düşüşle 904.94 dolar,

- paladyum yüzde 0.89 artışla 2,319.44 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 462 lira, çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3,027 liradan satılıyor.

İnfo Yatırım'ın altın analizinde, Eylül ayının başları ile birlikte aşağı yönlü hareketler gözlenen altın fiyatlarında piyasaların dikkatinin Avrupa hisselerindeki yükselişe çevrildiğine işaret edilerek, şöyle denildi:

"Bu yükselişler ile birlikte ekonomik toparlanmaya ilişkin umutlar arttı ve altın fiyatları hafif düştü.

"Diğer yandan geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD kanadından gelen tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri ABD'de işgücü piyasasında sıçramanın Ağustos ayında da devam ettiğini gösterdi.

"Gelen verilerin piyasaları tatmin etmesi dolarda küresel bazda değer kazanımları yaşanmasına neden olurken altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeleri destekledi.

"ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin toparlanma konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın oldukça memnun olduğunu ve bununla birlikte Trump'ın daha fazla teşvik istediğini belirtti.

"Piyasalar küresel bazda yaşanacak gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek.

"Geçen haftalarda artan ABD – Çin gerilimi son günlerde bir miktar gölgede kaldı diyebiliriz.

"Bu sebeple bu konunun gündemde olmaması küresel risk iştahının da zaman zaman bir miktar artmasına neden olabiliyor.

"Ons altının dolar bazlı fiyat grafiğini teknik olarak incelediğimizde 1,954.48 - 1,991.40 - 2,015.26 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

"Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1,909.54 – 1,881.32 – 1,862.93 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir."

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