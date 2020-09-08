Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 08/09/2020

Naturel Enerji (NATEN, Sınırlı Pozitif): Şirket, Yurt Dışı Proje Geliştirme ve Müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Ankara merkezli İnşaat Şirketi Berkteks Tekstil İnşaat Matbaacılık Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile İtalya'da 11 MWp Güneş Elektrik Santrali proje geliştirilmesi ve kurulumu amacıyla anahtar teslim esaslı %18 KDV dahil 12,3mn EUR (%18 KDV dahil 108,3mn TL) toplam bedelli sözleşme imzalamıştır. Bahse konu sözleşme, Şirketin %100 Bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile Berkteks Tekstil İnşaat Matbaacılık Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmıştır. Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., proje geliştirme, müteahhitlik, elektrik satış anlaşması ve finans teminini de kapsayan faaliyetleri anahtar teslim esası ile yürütecektir.