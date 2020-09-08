Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 08/09/2020

8 Eylül 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK, Nötr): Kurucusu ve yöneticisinin iştiraki Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. olacağı, fon yönetiminde Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı ve bir kamu inisiyatifi olan Bilişim Vadisi'nin bulunacağı Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu paylarının alımına ilişkin 35mn TL'ye kadar taahhüt verilmesine, paylarının satın alınması, bilahare alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, fonun borsada işlem görmesi halinde fon paylarının borsada alım-satımı ve buna ilişkin sair tüm işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdür'ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL, Nötr), İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR, Nötr): Şirketin bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir) hisselerinin Şirkete devrine ilişkin Şirket ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) arasında imzalanmış bulunan 31.01.2002 tarihli hisse devir sözleşmesi hükümleri gereğince, ÖİB'den 01.10.2011 - 31.07.2020 tarihleri arası dönemde oluşan 32,1mnTL'lik alacakla ilgili olarak İsdemir tarafından ÖİB'ye karşı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Açılan dava ile ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Ziraat Yatırım
TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Nötr): TAV Havalimanları'nın Ağustos ayında hizmet verilen yolcu sayısı, Haziran ayından itibaren uçuşların kademeli olarak başlaması ile Temmuz ayındaki 1,98 milyondan Ağustos ayında 3,65 milyona yükselmiş ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre %69 oranında gerilemiştir. Yurtiçi havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısı Ağustos ayında %63 oranında azalırken, yurtdışı havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısındaki daralma %88 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ağustos ayı rakamlarıyla birlikte 2020 yılının ilk sekiz ayındaki toplam hizmet verilen yolcu sayısı ise 17,1 milyon ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 oranında gerilemiştir.
Ziraat Yatırım
Akaryakıt: Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre 08/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 21 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): GMTN programı çerçevesinde hazırlanan ve SPK tarafından onaylananan 10mn GBP tutarındaki borçlanma aracının ihraç tarihi 09.09.2020'dir.
Ziraat Yatırım
Savunma: Havelsan Dr. Mehmet Akif Nacar önümüzdeki yıllarda halka arz konusunda görüşme yapılacağını açıkladı. Kaynak: Bloomberg
Naturel Enerji (NATEN, Sınırlı Pozitif): Şirket, Yurt Dışı Proje Geliştirme ve Müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Ankara merkezli İnşaat Şirketi Berkteks Tekstil İnşaat Matbaacılık Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile İtalya'da 11 MWp Güneş Elektrik Santrali proje geliştirilmesi ve kurulumu amacıyla anahtar teslim esaslı %18 KDV dahil 12,3mn EUR (%18 KDV dahil 108,3mn TL) toplam bedelli sözleşme imzalamıştır. Bahse konu sözleşme, Şirketin %100 Bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile Berkteks Tekstil İnşaat Matbaacılık Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmıştır. Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., proje geliştirme, müteahhitlik, elektrik satış anlaşması ve finans teminini de kapsayan faaliyetleri anahtar teslim esası ile yürütecektir.
Spor: Bloomberg News futbol kulüplerinin bankalar ile borçların vade uzatımı konusunu görüştüğünü açıkladı. Haberde aralarında Ziraat Bankası, Halkbank ve Denizbank'ın olduğu bankaların, kulüplerin borçlarının daha önce 5 yıl olan vadesinin 12 yıla çıkarılması için kulüplerle görüşmeler yaptığını ve yeni anlaşmada 2 veya 3 yıl geri ödemesiz dönem olması amaçlandığı duyuruldu.