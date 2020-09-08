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Dünyada yeni dönemin merkez bankacılığı çizildi: Devler yaratmaya çalışacak! Enflasyondan korunmanın en iyi yolu…

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, piyasaların gündemini A Para'da değerlendirdi. Murat, Başkanı Powell'ın 'de yeni dönemin merkez bankacılığının çizdiğini ve yaratmaya çalışacağını açıkladığını ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde büyük merkez bankalarının ultra gevşek para politikaları devam edecek. Bu para bolluğundan en fazla fayda sağlayacaklar da gelişen ülkeler olur" dedi. Ünlü akademisyen enflasyondan korunmanın en iyi yolunun da yatırımı olduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi: 8.9.2020 14:28 Son Güncelleme: 8.9.2020 14:52 ABONE OL
Dünyada yeni dönemin merkez bankacılığı çizildi: Devler enflasyon yaratmaya çalışacak! Enflasyondan korunmanın en iyi yolu…

"15-16 Eylül'de toplantısı var. Bu toplantıdan beklentileriniz neler" sorusunu A Para'da yayına katılan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat yanıtladı.

Dünyada yeni dönemin merkez bankacılığı çizildi: Devler enflasyon yaratmaya çalışacak! Enflasyondan korunmanın en iyi yolu…

"15-16 EYLÜL'DEKİ FED TOPLANTISI ÖNEMLİ OLACAK"

Murat, Başkanı Powell'ın 'de yeni dönemin merkez bankacılığının çizgilerini belirlediğini ifade ederek, "Bana göre 15-16 Eylül'deki FED toplantısı önemli olacak. Doğal olarak Powell radikal değişikliğin haberini verdikten sonra bir sonraki toplantıda bunun detaylarını görmek isteyeceğiz" dedi.

Dünyada yeni dönemin merkez bankacılığı çizildi: Devler enflasyon yaratmaya çalışacak! Enflasyondan korunmanın en iyi yolu…

"ECB TAHVİL ALIM PROGRAMINI 500 MİLYAR EURO ARTIRABİLİR"

'in bu ayki toplantısının teknik detayların öğrenilmesi açısından ön plana çıktığını vurgulayan Murat 'nin yapacağı toplantıya ilişkin ise, "Ben Aralık ayında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alım programını 500 milyar euro artırmasını bekliyorum. Bu ay ki toplantı da değil. İngiltere'den de brexit baskısı olduğu için mevcut tahvil alım programını 100 milyar sterlin artırılabileceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada yeni dönemin merkez bankacılığı çizildi: Devler enflasyon yaratmaya çalışacak! Enflasyondan korunmanın en iyi yolu…

"ENFLASYONDAN KORUNMANIN EN İYİ YOLU HİSSE SENEDİ YATIRIMIDIR"

Önümüzdeki dönemde büyük merkez bankalarının ultra gevşek para politikaları devam edeceğinin altını çizen Murat, "Bu para bolluğundan en fazla fayda sağlayacaklarda gelişen ülkeler olur. Eğer ülkeler yaratmaya çalışıyorsa amaç bu, işte bunun sinyalini verdi. 'de bunun enflasyonun yükselmesini istiyor. Ben her zaman şunu savunurum enflasyondan korunmanın en iyi yolu yatırımıdır" dedi.

Dünyada yeni dönemin merkez bankacılığı çizildi: Devler enflasyon yaratmaya çalışacak! Enflasyondan korunmanın en iyi yolu…

"HİSSE SENEDİ ORTA VE UZUN VADEDE İYİ BİR YATIRIM ARACI OLMAYI SÜRDÜRECEK"

ne zaman yükselse çok rahat bir şekilde senetlerinin çok iyi bir korunma aracı olduğunu savunan ünlü akademisyen Murat, "O yüzden önümüzdeki dönemde gelişmiş ülkelerde enflasyon yaratılacaksa o zaman orta ve uzun vadede iyi bir yatırım aracı olmayı sürdürecek" dedi.

Dünyada yeni dönemin merkez bankacılığı çizildi: Devler enflasyon yaratmaya çalışacak! Enflasyondan korunmanın en iyi yolu…

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat'ın A Para'daki o açıklamaları:

Doç. Dr. Atılım Murat: Enflasyondan korunmanın en iyi yolu hisse senedi yatırımı yapmak

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Dünyada yeni dönemin merkez bankacılığı çizildi: Devler enflasyon yaratmaya çalışacak! Enflasyondan korunmanın en iyi yolu…
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