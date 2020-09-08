Dünyada yeni dönemin merkez bankacılığı çizildi: Devler enflasyon yaratmaya çalışacak! Enflasyondan korunmanın en iyi yolu…

"ENFLASYONDAN KORUNMANIN EN İYİ YOLU HİSSE SENEDİ YATIRIMIDIR"

Önümüzdeki dönemde büyük merkez bankalarının ultra gevşek para politikaları devam edeceğinin altını çizen Murat, "Bu para bolluğundan en fazla fayda sağlayacaklarda gelişen ülkeler olur. Eğer ülkeler enflasyon yaratmaya çalışıyorsa amaç bu, işte FED bunun sinyalini verdi. ECB'de bunun enflasyonun yükselmesini istiyor. Ben her zaman şunu savunurum enflasyondan korunmanın en iyi yolu hisse senedi yatırımıdır" dedi.