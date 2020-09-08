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Keşif fırsat yaratacak: ‘ olma potansiyeline sahip’

'deki keşfin piyasasında ticareti artırması bekleniyor. ve Platformu Derneği (PETFORM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kalay, Türkiye doğalgaz piyasasının son yıllarda atılan adımlarla olma yolunda önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek, "Yeni keşfimizle beraber, Türkiye doğalgaz piyasamızda güçlendirilecek milli bir serbest piyasa yapısıyla doğalgaz ticaretinin artacağını ve gazın gerçek değerini bularak ülkemize daha fazla değer sağlayacağını düşünmekteyiz" dedi.

Giriş Tarihi: 8.9.2020 09:14 Son Güncelleme: 8.9.2020 09:21 ABONE OL
Keşif fırsat yaratacak: ‘Türkiye ticaret merkezi olma potansiyeline sahip’

ve Platformu Derneği (PETFORM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kalay, piyasasının son yıllarda atılan adımlarla olma yolunda önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek, "Yeni keşfimizle beraber, Türkiye doğalgaz piyasamızda güçlendirilecek milli bir serbest piyasa yapısıyla doğalgaz ticaretinin artacağını ve gazın gerçek değerini bularak ülkemize daha fazla değer sağlayacağını düşünmekteyiz" dedi. Kalay, 'deki keşfin Türkiye doğalgaz piyasasına etkilerini de değinerek, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya ve yaşanan gelişmeler itibarıyla doğal bir gaz ticaret merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Keşif fırsat yaratacak: ‘Türkiye ticaret merkezi olma potansiyeline sahip’

Kalay, yeni keşfin, mevcut uzun dönemli kontratlarının yenilenme süreci bakımından da önemli bir gelişme olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Keşif fırsat yaratacak: ‘Türkiye ticaret merkezi olma potansiyeline sahip’

FIRSAT YARATACAK

" tedarikini uzun dönemli ve endeksli kontratlar üzerinden sağlıyor ve gelecek 5 yıllık dönemde mevcut kontratların 30 milyar metreküp civarındaki bir kısmının süresi sona erecek. 2021 sonrası doğalgaz piyasamızın gelişimi için çok kritik bir dönem ve keşfedilen rezervimizin yeni kontrat müzakerelerinde ülkemizin elini güçlendireceğine, yeni keşifle birlikte ülkemizdeki gaz arz çeşitliliğinin artırılmasına fırsat yaratılacağına ve bu çeşitlilik sayesinde ülkemiz olarak daha esnek ve kısa vadeli kontratlara sahip olma şansımızın ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bununla birlikte, çıkarılacak yerli gazın bölgemizde spot ihracat gibi ticari faaliyetlerin de önünü açabileceğini ve ülkemiz piyasa oyuncularının bölgesel ticari imkanlara ulaşabileceğini düşünüyorum."

Keşif fırsat yaratacak: ‘Türkiye ticaret merkezi olma potansiyeline sahip’

'de 19'u yabancı 22'si yerli olmak üzere toplam 41 şirket tarafından arama ve üretim faaliyetlerine devam edildiği bilgisini veren Kalay, son keşifle beraber yerli ve yabancı yatırımcıların arama-üretim sektörüne ilgisinin artacağına inandıklarını dile getirdi.

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Keşif fırsat yaratacak: ‘Türkiye ticaret merkezi olma potansiyeline sahip’
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