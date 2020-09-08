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Piyasalarda yönü belirleyecek üç gelişme: 'da hızlı bir hareket yaşanabilir!

Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, A Para'da 'a dair analizlerini bildirerek, sektörel ve bazında beklentilerini açıkladı. Demirtaş, "Borsadaki hisselerde bir fırsat görüyoruz. Jeopolitik gelişmeler, ve kararı ile yeniden yıl sonuna doğru bir hızlı hareket yaşama olasılığımız var" dedi.

Giriş Tarihi: 8.9.2020 16:36 Son Güncelleme: 8.9.2020 17:00 ABONE OL
Piyasalarda yönü belirleyecek üç gelişme: Borsa İstanbul'da hızlı bir hareket yaşanabilir!

Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş A Para'da yayına katılarak, 'u analiz sektörel ve bazında analiz ederek yatırımcılar için önem arz eden beklentilerini sıraladı.

Piyasalarda yönü belirleyecek üç gelişme: Borsa İstanbul'da hızlı bir hareket yaşanabilir!

"ÜÇ GELİŞME PİYASALARDA YÖNÜ BELİRLEYECEK"

Faiz ve kur beklentilerinin 'un yönünü bulmasında tahin edici olduğunu belirten Demirtaş, "Üç gelişme var bizim takip edeceğimiz. Birincisi faiz kararı. Nasıl bir sinyal verecek o önemli. İkincisi faiz zamanına denk gelen AB ile Doğu Akdeniz konusunda görüşmeler olacak. Diğer üçüncü unsur da yeni ekonomik programının açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

Piyasalarda yönü belirleyecek üç gelişme: Borsa İstanbul'da hızlı bir hareket yaşanabilir!

"BORSA İSTANBUL'DAKİ HİSSELERDE BİR FIRSAT GÖRÜYORUZ"

Bu üç taraftaki gelişmelerin piyasalara yön vereceğinin altını çizen uzman isim, "Biz şu an için olumlu tarafta kalmaya devam ediyoruz. Her ne kadar kurların her durduğu seviye iyimserliğimizi zorluyor olsa da şu anda biz ciddi anlamda yine 'daki hisselerde bir fırsat görüyoruz" dedi.

Piyasalarda yönü belirleyecek üç gelişme: Borsa İstanbul'da hızlı bir hareket yaşanabilir!

"YIL SONUNA DOĞRU BİR HIZLI HAREKET YAŞAMA POTANSİYELİMİZ VAR"

Uzman isim, Mart ayından beri pandeminin iyi yönetildiğini ve ekonomide Eylül ayının hep önemli olduğunu vurgulayarak, "Jeopolitik gelişmeler, ve kararı ile yeniden yıl sonuna doğru bir hızlı hareket yaşama potansiyelimiz var. Son günlerde okullar açılacak mı açılmayacak mı Eylül-Ekim ayı nasıl olacak gibi beklentilerde piyasalara yön verecek. Kötü şeyler olmadığı zaman alım eğiliminde olacaktır" dedi.

Piyasalarda yönü belirleyecek üç gelişme: Borsa İstanbul'da hızlı bir hareket yaşanabilir!

"BELLİ HİSSELERDE YUKARI YÖNLÜ CİDDİ POTANSİYEL GÖREBİLİYORUZ"

Global konjonktür bakımından koronavirüste aşı bulunmasıyla ilgili bir Eylül-Ekim aylarında sinyalinde piyasalar için destekleyici olacağını belirten Demirtaş, "Biraz önce saydığım sebeplerden dolayı iyimser olmak için elimizde hala neden var ve gerçekten de belli hisselerde yukarı yönlü ciddi potansiyel görebiliyoruz" dedi.

Piyasalarda yönü belirleyecek üç gelişme: Borsa İstanbul'da hızlı bir hareket yaşanabilir!

Uzman isim konuşmasının son bölümünde hem sektörel hem de hisse bazında 'a dair beklentilerini sıraladı.

İşte Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'ın A Para'daki o açıklamaları:

Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Yatırımcılar hangi sektörlere yönelmeli?

Piyasalarda yönü belirleyecek üç gelişme: Borsa İstanbul'da hızlı bir hareket yaşanabilir!

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Piyasalarda yönü belirleyecek üç gelişme: Borsa İstanbul'da hızlı bir hareket yaşanabilir!
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