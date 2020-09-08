Ralli sonrası Wall Street'te teknoloji hisselerindeki sert düşüş sürüyor

Wall Street'teki satış dalgası Salı günü tekrar hız kazandı ve mega sermayeli teknoloji hisselerinde kayıplar, yatırımcıların beş ay süren ralliyi destekleyen bu sektörden çıkmaları ile birlikte yüzde 4'e ulaştı.

"S&P 500'DEKİ 11 SEKTÖRÜN TÜMÜ DÜŞTÜ"

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 Endeksi'nde, Mart ayındaki düşük seviyelerden başlayan yükselişin değerlemeleri nokta-com dönemindeki seviyelerine çıkarmasının ardından, üç günlük kayıp yüzde 10'u aştı. Tesla Inc., S&P 500 Endeksi'ne dahil edilmemesinden dolayı yatırımcıların hayalkırıklığına uğramasının ardından yüzde 15 değer kaybetti. Tesla'nın Eylül ayı kayıpları yüzde 25'e yükseldi. S&P 500'deki 11 sektörün tümü düştü.

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