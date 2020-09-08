Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık." dedi.

Son dakika: Bakan Albayrak duyurdu: Enerji sektöründe büyük bir adım daha... | Video

Bakan Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz."