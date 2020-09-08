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| Bakan Albayrak duyurdu: Enerji sektöründe büyük bir adım daha...

haberi: Hazine ve Maliye Bakanı yatırım ve projelerle birlikte 'ye çağ atlattıklarını belirterek, tarihi doğal gaz keşfinin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 8.9.2020 16:14 Son Güncelleme: 8.9.2020 16:35 ABONE OL
Son dakika | Bakan Albayrak duyurdu: Enerji sektöründe büyük bir adım daha...

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık." dedi.

Son dakika: Bakan Albayrak duyurdu: Enerji sektöründe büyük bir adım daha... | Video

Bakan Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz."

İşte Türkiye’nin enerjide attığı tarihi adımın hikayesi! Her şey 2015 yılında kurulan bir hayalle başladı
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Son dakika | Bakan Albayrak duyurdu: Enerji sektöründe büyük bir adım daha...
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