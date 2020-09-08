Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık." dedi.
Son dakika: Bakan Albayrak duyurdu: Enerji sektöründe büyük bir adım daha... | Video
Bakan Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz."
Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 8, 2020
Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz. https://t.co/NDUTcLGRZ5