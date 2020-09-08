SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketli başladı! Altın düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın yorumu: Ciddi bir kopuş görebiliriz

"Altın için fiyatı aşağı yönlü baskılayan bir konjonktürden mi bahsediyoruz" sorusunu A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut yanıtladı.
ONS ALTIN GRAFİĞİ - Tarihi zirveyi 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar ile gördü
Ağustos ayında ons altın 2075 dolar ile gram altın ise ons tarafındaki yükselişin etkisiyle 488 lira ile tarihi zirvesini gördü. Tüm zamanların zirvelerin ardından sert dalgalanmalar yaşayan altın fiyatları son günlerde ise yön arayan kararsız görüntü çiziyor.
AĞUSTOS AYINDA ONS ALTIN KAYBETTİRDİ
Temmuz ayını ons altın 1976 dolardan seviyesinden gram altın ise 443 liradan kapatmıştı. Ağustos ayının son gününü ise ons altın 1967 dolardan kapatırken, gram altın ise 464 liradan kapattı. Ağustos ayın ons altın yatırımcısına kaybettirirken, gram altında bu kez Dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketten etkilenerek bir miktar yükselişini sürdürdü.
GRAM ALTIN GRAFİĞİ - Tarihi zirveyi 7 Ağustos 2020 tarihinde 488 lira ile gördü
Analistler, altının ons fiyatındaki düşüşte, son dönemde küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ve ABD'de görüşülmeye başlanan teşvik paketinin önemli rol oynadığını belirterek, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışının da küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelimi desteklediğini kaydederken, yatırımcılar hem yurt içinde hem de yurt dışında altın fiyatları konusunda son dakika gelişmelerini takip ediyor.
"ALTIN RİSKTEN KAÇIŞ ARACI OLARAK GÖRÜLDÜ"
Altın fiyatları için çok kritik noktalarda olunduğunu ifade eden Karabulut, "Sürekli 3000 dolarlar konuşuluyor ama bunun altının doldurulması gerekiyor. Yani bu seviyelere kadar geldiğimiz noktada parasal genişlemelerle geldik. Ekonomilerde ciddi streslerin olduğu paranın gidebileceği noktaların sınırlı olması sebebiyle altın riskten kaçış aracı olarak görüldü" dedi.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN KADEMELİ BİR AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET OLABİLİR"
Bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlandığını vurgulan uzman isim, "Koronavirüs sürecinde ikinci dalga ve ciddi bir türbülans görülmemesi halinde altın fiyatları için kademeli aşağı yönlü bir hareket olabileceğini düşünüyorum" dedi.
"1920 DOLAR SEVİYESİNİN ÜZERİNDEKİ HAREKET 2400 DOLARI İŞARET EDEBİLİR"
Ons altın fiyatlarının 3000 dolarları geçebilmesi için yeni bir hikâye ile ciddi bir hareketin olması gerektiğini ifade eden Karabulut, "Altın fiyatları için 1920 dolar seviyesi önemli bir eşik. Kısa vadede değerlendirirsek 1920 dolar seviyesinin üzerindeki hareket 2400 dolar civarına kadar bir dalga oluşturuyor" dedi.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN TEMKİNLİ OLUNMASI GEREKEN BİR SÜREÇ"
Uzman isim, ons altın fiyatlarının özellikle 1920 doların altın gevşemesi durumda ise kısa vadede 200 dolar kadar bir çekilme olabileceğini bildirerek, "Altın fiyatları için temkinli olunması gereken bir süreç" dedi.
"ABD'DEN BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELEBİLECEK ENFLASYON KIPIRDANMA YARATIR"
Dolar endeksindeki beklediği hareketin altın fiyatlarını aşağı çekebilecek bir hareket olabileceğini açıklayan Karabulut, "Enflasyon tarafındaki harekette iyi takip edilmeli. Özellikle üretim tarafında ve ABD tarafında beklentilerin üzerinde bir enflasyon rakamı gelmişti. Eğer bu ay da beklentilerin üzerinde bir enflasyon rakamı gelmesi halinde bir kıpırdanma olabileceğini düşünüyorum" dedi.
"1900 SEVİYESİNİN ALTINI RİSKLİ GÖRÜYORUM"
Altın fiyatları için 1900 dolar seviyesinin kritik olduğunu vurgulayan Karabulut, "Ben 1900 seviyesinin altını riskli görüyorum. Bu seviyenin altında günlük kapanışların olması halinde oldukça risk faktörünün altın fiyatları için çalışabileceğini düşünüyorum" dedi.
"1900 DOLAR KIRILIRSA ALTIN FİYATLARI İÇİN CİDDİ KOPUŞ GÖREBİLİRİZ"
Altın fiyatları için uzun vadeli pozisyon almada ise 2000 doların üzerinde rahatlık oluşabileceğini ifade eden uzman isim, "2000 doların üzerinde çıkması halinde yön yukarı diyebiliriz. Ancak altın fiyatları çok ara bir noktada bulunuyor. Bundan sonraki süreçte 1920-1900 seviyelerinin kırılması halinde ise altın fiyatları için ciddi bir kopuş görebiliriz diye düşünüyorum" dedi.
İşte Yeliz Karabulut'un A Para'daki altın fiyatları için kritik açıklamaları:
Altın fiyatları düşecek mi? Stratejist Yeliz Karabulut: Altın fiyatları kademeli düşebilir