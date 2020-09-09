Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 09/09/2020

Net Holding (NTHOL, Sınırlı Negatif): Son dönemde Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar nedeniyle, KKTC Kamu Otoriteleri kamu sağlığı açısından, koruma amaçlı önlemler almaya devam ederken, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararlar açıklanmıştır. Yapılan açıklamaya göre; "Eğlence merkezleri olarak geçen kulüpler, diskolar ve casinolar 01 Ekim 2020 tarihine kadar kapatılmıştır." Alınan bu tedbir kararları sonrasında, Şirket'in KKTC'de faaliyet gösteren tüm Casinoları bu sabah itibarıyla geçici olarak 01 Ekim 2020 tarihine kadar kapatılması ve faaliyetlerine ara verilmesi kararı alınmıştır. Yine KKTC'de faaliyet gösteren Otellere ise geçici olarak yeni misafir kabul edilmeyecek, rezervasyon talepleri alınmayacaktır. Karadağ'da bulunan 2 adet Casino ile Bulgaristan'da bulunan Casino ve Otel faaliyetlerine devam etmektedir. Hırvatistan'da bulunan Casino ise renovasyon sebebiyle faaliyette bulunmamaktadır.

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