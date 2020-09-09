Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 09/09/2020

9 Eylül 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Net Holding (NTHOL, Sınırlı Negatif): Son dönemde Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar nedeniyle, KKTC Kamu Otoriteleri kamu sağlığı açısından, koruma amaçlı önlemler almaya devam ederken, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararlar açıklanmıştır. Yapılan açıklamaya göre; "Eğlence merkezleri olarak geçen kulüpler, diskolar ve casinolar 01 Ekim 2020 tarihine kadar kapatılmıştır." Alınan bu tedbir kararları sonrasında, Şirket'in KKTC'de faaliyet gösteren tüm Casinoları bu sabah itibarıyla geçici olarak 01 Ekim 2020 tarihine kadar kapatılması ve faaliyetlerine ara verilmesi kararı alınmıştır. Yine KKTC'de faaliyet gösteren Otellere ise geçici olarak yeni misafir kabul edilmeyecek, rezervasyon talepleri alınmayacaktır. Karadağ'da bulunan 2 adet Casino ile Bulgaristan'da bulunan Casino ve Otel faaliyetlerine devam etmektedir. Hırvatistan'da bulunan Casino ise renovasyon sebebiyle faaliyette bulunmamaktadır.
Ziraat Yatırım
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Kovid-19 nedeniyle 17 Mart'tan bu yana durdurulan Ürdün uluslararası ticari uçuşları bu akşam Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Amman seferiyle yeniden başlayacak.
Enerji: Günlük elektrik üretiminde 1 milyar 7 milyon kilovatsaat ile 3 Eylül'de tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Aynı gün saatlik tüketimde de 49 milyon 556 bin kilovatsaat ile rekora ulaşıldı.
İndeks Bilgisayar, Datagate (INDES, DGATE): Şirket bağlı ortaklıklarından halka açık Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş.'nin (DGATE) %10'luk hissesini önümüzdeki 5 yıl içerisinde borsada satmayı planlamaktadır. Planlanan bu satış neticesinde elde edilmesi beklenen fon tutarı İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin (INDES) gelecek büyüme hedeflerini desteklemek amaçlı olarak kullanılması planlanmaktadır. INDES ve DGATE hisseleri dün günü %9,9 oranında artışlarla kapattılar.
Ziraat Yatırım
Ral Yatırım Holding (RALYH): Şirket bağlı ortaklıklarından Ral Yapı Mühendislik T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 17.08.2020 tarihinde düzenlenen 186mn TL bedelli ''Malatya İli Battalgazi İlçesi Beydağı Mahallesi 3 ve 4 Etaplar 1. Bölge 886 Adet Konut ve 38 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesi kapsamında idare tarafından 08.09.2020 (dün) tarih ve 96803 sayılı yazı ile 10 gün içerisinde sözleşme yapmak üzere davet edilmiştir.
Ziraat Yatırım