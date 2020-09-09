Menkul kıymet ihraçları başlıyor: Reel getiriyi hesaplamak kolay olacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye ekonomisinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Albayrak, "Eylül-Kasım dönemi için açıkladığımız aylık borçlanma programında görülebileceği gibi ihracına bir süredir ara verdiğimiz 5 ve 10 yıl vadeli sabit faizli TL menkul kıymet ihraçlarına tekrar başlayacağız" açıklamasını yaptı.

Menkul kıymet ihraçları başlıyor! Doç. Dr. Nurullah Gür: Yatırımcılar açısından reel getiriyi hesaplamak kolay olacak

A Para'da yayına katılan Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Gür, Bakan Albayrak'ın açıklamalarını değerlendirdi.

"ENFLASYON VE FAİZ CEPHESİNDE DAHA ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR DURUM ORTAYA ÇIKACAK"

Doç. Dr. Nurullah Gür, özellikle orta vadeye yönelik olarak hem enflasyon hem faiz cephelerinde daha öngörülebilir bir durum ortaya çıkacağını ifade ederek, "Dolayısıyla yatırımcılar açısından reel getiriyi hesaplamak daha kolay olabilecek. Çünkü bildiğiniz üzere 2018'de o kur şokundan sonra kur-faiz-enflasyon cepheleri ciddi bir dalgalanma yaşadı. Bu yüksek oynaklığın olduğu dönemlerde reel getiriyi hesaplamak yatırımcılar açısından oldukça zordu" açıklamasını yaptı.

"YABANCILARDA CİDDİ TALEP GÖSTEREBİLİR"

Orta vadede hem enflasyon hem de faiz cephesinde oynaklığın azalacağını ifade eden Gür, "Bu sayede de 5-10 yıl vadeli sabit faizli TL menkul kıymet ihracına yönelik olarak ciddi bir talep alınabileceğini anlıyorum. Eğer bu olursa yabancı yatırımcılarında bu menkul kıymet ihracına ciddi anlamda talep gösterebileceğini düşünüyorum" dedi.

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