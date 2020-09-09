Haberler Haberler Haberleri Moody's: Petrol fiyatları 2021'e kadar 40-45 dolar arasında kalacak

s: fiyatları 2021'e kadar 40-45 dolar arasında kalacak

s Investors Service tarafından hazırlanan rapora göre, mevcutta negatif pozisyonda olan küresel ve gaz sektörü görünümü, Haziran 2021'e kadar beklenen iyileşmeye bağlı olarak durağan seyire geçecek. Buna göre uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021'e kadar petrol fiyatlarının varil başına yaklaşık 40 ila 45 dolar arasında olacağını öngörüyor.

AA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 17:24 Son Güncelleme: 9.9.2020 17:36 ABONE OL
Moody's: Petrol fiyatları 2021'e kadar 40-45 dolar arasında kalacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021'e kadar petrol fiyatlarının varil başına yaklaşık 40 ila 45 dolar arasında olacağını öngörüyor.

Petrolde düşüş derinleşti! Eda Karadağ: ABD-Çin belirsizliği petrol açısından olumsuz yorumlanıyor

Moody's Investors Service tarafından hazırlanan rapora göre, mevcutta negatif pozisyonda olan küresel petrol ve gaz sektörü görünümü, Haziran 2021'e kadar beklenen iyileşmeye bağlı olarak durağan seyire geçecek.

Entegre petrol ve gaz şirketleri, bu yılın ikinci çeyreğindeki toparlanma sonrasında rafine ürünlere yönelik artan talepten yararlanacak ancak talep geçen yıla kıyasla 2021'e kadar daha zayıf kalacak.

Nisan-haziran döneminden sonra kısmen yükseliş trendine giren petrol fiyatları, 2021 yılına kadar varil başına yaklaşık 40 ila 45 dolar seviyesinde kalacak.

Ekonomik toparlanmayla birlikte petrol fiyatları, varil başına Moody's'in 45-65 dolarlık orta vadeli fiyat aralığına yükselirse, petrol ve gaz sektörü görümünü de pozitif seyire geçecek.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün yaptığı açıklamada, 2022 yılına yönelik ham petrol varil fiyatları öngörüsünü aşağı yönlü revize etmişti.

Fitch, 2022 için 53 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı tahminini, 50 dolara indirmişti.

Brent petrolün varili 40 doların altında! Fatih'in 'Müjde'si 2020'de denizlerdeki en büyük keşif oldu

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Moody's: Petrol fiyatları 2021'e kadar 40-45 dolar arasında kalacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA