Son dakika: Bakan Albayrak hangi oyunları bozdu? Yerli-yabancı lobi bu yüzden rahatsız...

Son dakika haberi... Türkiye, corona virüs salgını boyunca iş dünyası ve vatandaşlarını yalnız bırakmadı. Devreye alınan destek ve önlemlerle birlikte Türkiye pandemiyi en az hasarla atlatan ülkeler arasında yer aldı. Peki neden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a saldırıyorlar? Bakan Albayrak yerli ve yabancı lobilerin hangi oyunlarını bozdu? Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, "Şimdi rahatsızlıklar şunlar... Türkiye niçin Londra'nın, IMF'in, Dünya Bankası'nın emrinde değil? Eskiden böyleydi... Şimdi IMF'den borç aldığınız zaman o sizi yönetmeye kalkar. Neden parasını garanti altına almak için. IMF ile ilgili para aldığımız dönem hatırlansın, IMF'in Türkiye masası şefi hergün manşetlerdeydi. Şimdi biliyor musunuz öyle bir şeyi? Ankara'ya geldiği zaman bir devlet başkanı gelmiş gibi bir durum olurdu." dedi.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMDEN RAHATSIZ OLDULAR

Faruk Erdem "Türkiye'de niçin yüksek faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyon çarkına izin verilmiyor? Zaten dertleri bu, yüksek faiz olsun yüksek kur ve enflasyon olsun. Hepsinden kazanalım. Buna izin verilmiyor şimdi. Türkiye niçin ithalata ve yüksek faize dayalı bir ekonomik modelden yerli ve milli üretime ihracat odaklı bir ekonomik modele geçti? İşte yerli üretimle devam ederseniz cari fazla veriyorsunuz. Bundan da rahatsızlar..." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SWAP PİYASASINI KURUTTU"

Erdem, "Türkiye niçin pandemiden en az etkilenen ülkelerden oldu? 'Battık, bittik' kışkırtmasıyla faiz de kur da istedikleri neticeyi alamıyorlar. Eskiden Merkez Bankası toplanmadan önce, kuru yükseltiyorlardı. Artık bu kışkırtmaları hem devlet hem millet görüyor. Londra'da ellerinde olmayan TL ile açığa satış yaparak dövizin fiyatını yükseltiyorlardı. Türkiye SWAP piyasasını kuruttu. Artık oyunlarını oynayamıyorlar. Rahatsızlık buradan kaynaklanıyor." diye konuştu...

BAKAN ALBAYRAK HANGİ OYUNLARI BOZDU

YERLİ-YABANCI LOBİ NİÇİN RAHATSIZ…

*Türkiye niçin Londra'nın, İMF'nin, Dünya Bankası'nın emrinde değil?

*Türkiye niçin İMF'den kredi almıyor?

*Türkiye'de niçin yüksek faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyon çarkına izin verilmiyor?

*Türkiye niçin ithalata ve yüksek faize dayalı bir ekonomik modelden, yerli ve milli üretime dayalı ihracat odaklı bir ekonomik modele geçti?

*Türkiye niçin pandemiden en az etkilenen ülke oldu da salgında sırtı yere gelmedi?

*Bütün dünya ekonomileri küçülürken, Türkiye niçin V tipi toparlanmayı başardı?

*Niçin 'battık bittik' kışkırtması ile faizde, kurda istediğimiz neticeleri alamıyoruz?

*Türkiye niçin enerjide, ulaşımda, sağlıkta, turizmde altyapısını sağlamlaştırdı ve atağa geçti?

*Niçin swap piyasaları kurutuldu da, olmayan TL ile kura saldırı yapılamıyor?

*Niçin artık dövize saldırıp 'Türkiye'ye ayar' veremiyoruz?

*Niçin bizim ezberlediğimiz cari açık ve ithalatla büyüme modeli uygulanmıyor?

*Niçin eskisi gibi ekonomi yönetimi ve kurumları pısırık değil? Merkez Bankası, BDDK bürokrasi anında harekete geçebiliyor?

*Türkiye niçin kendi milli silahlarını, uçaklarını, otomobilini yapıyor, bize muhtaç olmuyor?

KIZDIRAN TABLO

GÜVEN ARTIYOR, ÇARKLAR HIZLANIYOR

Dönem Reel kesim güven endeksi Kapasite kullanım oranı (%) Hizmet güven endeksi Perakende güven endeksi

Ocak 104.1 75.5 95.2 105.0

Şubat 106.9 76.0 98.5 102.9

Mart 99.7 75.3 92.5 101.7

Nisan 66.8 61.6 46.1 75.2

Mayıs 76.9 62.6 51.1 79.0

Haziran 92.6 66.0 55.5 86.4

Temmuz 100.7 70.7 66.7 94.6

Ağustos 106.2 73.3 70.5 94.9

KIZDIRAN TABLO

% 73.5: Kapasite kullanım oranı 5 ayın zirvesinde

% 17.6: Türkiye, haziranda Avrupa'da sanayi üretimi en fazla artan ülke oldu

56.9: PMI temmuzda 9.5 yılın zirvesine yükseldi

15 milyar $: Tarihin en yüksek ikinci temmuz ihracatı

229.357: Temmuzda tüm zamanların konut satış rekoru kırıldı

87.401: Otomotivde tarihin en yüksek temmuz satış rakamı

216.2: Toplam ciro endeksi haziranda 7 ayın zirvesinde

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs tüm dünya ülkelerinin ekonomisini derinden etkilerken, Türkiye aldığı tedbir ve önlemlerle birlikte salgından en az etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Bloomberg'in yayınladığı pandemide en az daralmayı kaydeden ülkeler listeside ilk üçe giren Türkiye'nin başarısı bir kez daha kanıtlandı.