Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/09/2020

10 Eylül 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Bagfaş (BAGFS, Nötr): 09/09/2020 tarihinde BAGFAŞ payları ile ilgili olarak 16,00 - 16,00 TL fiyat aralığından 1mn TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Gençer Holding tarafından gerçekleştirilirken, Recep Gençer de 1mn TL toplam nominal tutarlı 16 TL fiyattan satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemlerle birlikte BAGFAŞ sermayesindeki Gençer Holding payları 09/09/2020 tarihi itibariyle %5,67 sınırına ulaşırken, Recep Gençer'in payı ise %40,4388'den %38,2165'e düşmüştür.
Ziraat Yatırım
Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB, Sınırlı Pozitif): Şirketin bünyesinde bulunduğu Doğanlar Yatırım Holding A.Ş., iştiraklerinden BioTRend Enerji A.Ş.'nin halka arzı için çalışmalara başlandığı duyurulmuştur. BioTRend Enerji ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:
BioTRend Enerji A.Ş. 2012 yılında teknoloji üretim ve uygulama merkezi olarak kurulmuş olup, üzerinden geçen 8 yıl içerisinde önemli çalışmalara imza atmıştır. Bugün, enerji ihtiyacının tamamını çevreci kaynaklardan sağlayarak, çöp gazı, biyokütle, ve atıktan türetilmiş yakıt kaynaklarını enerjiye dönüştürmekte, alternatif enerji üretimi konusunda aktif olarak hizmet vermektedir. Türkiye'nin önde gelen yenilenebilir enerji üretim firmalarından biri olan Biotrend Enerji, ülke genelinde; biyo kütle, evsel katı atık ayrıştırma, gazlaştırma - yakma ve ATY üretimi, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ve atık ısı tesisleri ile ilgili yatırımlara sahip ve bugün ülke genelinde evsel atığın yaklaşık %25'ini işler hale getirmektedir. Enerji alanında portföy büyüklüğü ise 120 MW mertebesindedir. Biotrend Enerji, Ülke genelinde 15 farklı bölgede atık gazından elektrik üretimi yapan ve katı atık bertaraf tesislerini işleten büyük bir portföyde hizmet vermektedir. BioTRend Enerji, 120.450 mw yıllık üretim kapasitesine ulaşarak ülke genelinde 185.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.
Ziraat Yatırım
Petkim (PETKM, Nötr): Net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %20 oranına tekabül eden 422,4mn TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması konusunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Odaş Elektrik Üretim (ODAS, Nötr): Şirket iştiraklerinden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Çan-2 Termik Santralinin kurlara bağımlı çeyrek bazda değişen fiyat mekanizmasında, takip eden çeyrek dönemlerde satış fiyatının yükseleceği öngörüsüyle Mart 2021'de programa dahil edilen 20 günlük planlı duruş fiyat avantajı sebebiyle Eylül 2020'ye alındığı duyurulmuştur.
Ziraat Yatırım
Şekerbank (SKBNK, Sınırlı Negatif): Banka, 1.158mn TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 702mn TL (%60,62) oranında artırılarak 1.860mn TL'ye çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştur.
Ziraat Yatırım
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında 7 yıl geri ödemesiz toplam 23 yıl vadeli 250 milyon ABD Doları tutarındaki Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi'nin Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Söz konusu projenin kredi anlaşması Dünya Bankası ile VakıfBank arasında 09.09.2020 tarihinde imzalanmıştır.
Ziraat Yatırım
Enerji: Günlük elektrik üretiminde 1 milyar 7 milyon kilovatsaat ile 3 Eylül'de tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Aynı gün saatlik tüketimde de 49 milyon 556 bin kilovatsaat ile rekora ulaşıldı.
Orge Enerji (ORGE): Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Bodrum Yalıkavak / Epique Island Projesi'nde, işveren Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş.'den talep ettiği 788bin TL + KDV tutarında Genel Gider Kar farkının işverence kabul edildiği bildirilmiştir. Böylece Epique Island Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğü 23mn TL+KDV ve 986,9bin USD+KDV tutarına ulaşmıştır.
Ziraat Yatırım