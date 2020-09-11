Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/09/2020

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Pozitif): Coca-Cola İçecek A.Ş. ile Tek-Gıda İş Sendikası arasında devam eden ve salgın süreci nedeniyle beklenenden daha uzun süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 9 Eylül 2020 mesai saati sonrasında uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Sözleşme 01.01.2020-31.12.2021 dönemini kapsamaktadır ve imza sürecindedir. Varılan anlaşmaya göre; Toplu İş Sözleşmesi'nin birinci yılı için 01.01.2020'den itibaren sendika üyesi çalışanlara yapılacak ücret artışı aylık brüt 995 TL'dir. Sözleşmenin ikinci yılı için ise brüt aylık ücretlere TÜFE+%3 oranında artış yapılacaktır. Senelik sosyal yardım paketi ilk yıl için %16, ikinci yıl için TÜFE oranında artırılacaktır.

Ayrıca, şirketin Yönetim Kurulu hisse başına 0,83 TL brüt (0,7055 net) kar payı ödenmesi teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen kar payı ödeme tarihi 9 Ekim 2020'dir. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verim oranı %1,83 olarak hesaplanmaktadır.

Ziraat Yatırım