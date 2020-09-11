Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/09/2020

11 Eylül 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket'in 2020 Ağustos ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %25 oranında artarak 373,1mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibarıyla %33 oranında artarak 229,7mn TL olmuştur. Diğer yandan, ağustos ayı prim üretimi ile beraber Şirket'in 2020 Ocak - Ağustos dönemi prim üretimi bir önceki yıla göre %13 oranında artarak 3.097mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim de yıllık olarak %13 oranında artmış ve 2.067mn TL olmuştur.
Ziraat Yatırım
Coca-Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Pozitif): Coca-Cola İçecek A.Ş. ile Tek-Gıda İş Sendikası arasında devam eden ve salgın süreci nedeniyle beklenenden daha uzun süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 9 Eylül 2020 mesai saati sonrasında uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Sözleşme 01.01.2020-31.12.2021 dönemini kapsamaktadır ve imza sürecindedir. Varılan anlaşmaya göre; Toplu İş Sözleşmesi'nin birinci yılı için 01.01.2020'den itibaren sendika üyesi çalışanlara yapılacak ücret artışı aylık brüt 995 TL'dir. Sözleşmenin ikinci yılı için ise brüt aylık ücretlere TÜFE+%3 oranında artış yapılacaktır. Senelik sosyal yardım paketi ilk yıl için %16, ikinci yıl için TÜFE oranında artırılacaktır.
Ayrıca, şirketin Yönetim Kurulu hisse başına 0,83 TL brüt (0,7055 net) kar payı ödenmesi teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen kar payı ödeme tarihi 9 Ekim 2020'dir. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verim oranı %1,83 olarak hesaplanmaktadır.
Ziraat Yatırım
Doğuş Otomotiv (DOAS, Sınırlı Pozitif): 18.03.2020 ve 20.07.2020 tarihli Açıklamalarda; Yapı Kredi Bankası liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum bankalarından, 70 ay vadeli 750mn TL tutarında kredi sağlanması için Yapı Kredi Bankası ile yetki anlaşması (mandate letter) imzalandığı belirtilmişti. Yapı Kredi Bankası ile imzalanan yetki anlaşmasının (mandate letter) süresi 09.09.2020 tarihinde sona ermiş olup; otomotiv sektörünün pandemi süreci sonrasında beklentilerin üzerinde canlanması, şirketin söz konusu projeye endeksli bir nakit ihtiyacının bulunmaması ve Türkiye distribütörlüğünü yaptığı firmalarca sağlanan finansal olanakların beklenen düzeyde gerçekleşmesi dikkate alınarak anlaşma yenilenmemiştir.
Ziraat Yatırım
Pegasus (PGSUS, Nötr): Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane 2020 sonuna kadar 6 yeni uçak getirmek için 300mn USD ek finansman ihtiyaçları olduğunu ve 2021 sonunda 2019 rakamlarının yakalanabileceğine inandıklarını ifade etti.
Ziraat Yatırım
Borsa İstanbul: Fenerbahçe Futbol (FENER), Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği (TSPOR), Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar (GSRAY) ve Beşiktaş Futbol Yatırımları (BJKAS) paylarının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle FENER, TSPOR, GSRAY ve BJKAS paylarında 11/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. FENER, TSPOR, GSRAY ve BJKAS paylarında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 09/10/2020'dir.
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Ağustos ayında yolcu sayısının %64,6 azalışla 2,63mn olduğunu açıklamıştır. Yolcu doluluk oranı ise Ağustos'ta 17,2 puan gerilemiş ve %67,6 olmuştur. Ocak-Ağustos dönemi yolcu sayısı %61,3 azalmış ve 19,2 milyonu göstermiştir. İlgili dönemin yolcu doluluk oranı ise 7,5 puan azalışla %73,8 olarak hesaplanmaktadır. Taşınan kargo-posta, Ağustos'ta %11 azalışla 115.960 ton, Ocak-Ağustos'ta %3,3 azalışla 950.164 ton olarak gerçekleşmiştir. Ağustos sonu itibarıyla filodaki uçak sayısı 357 seviyesindedir.
Ziraat Yatırım
Bankacılık-Altın: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İstanbul Altın Rafinerisi, vatandaşların, seçilmiş bazı kuyumcular vasıtasıyla altınlarının değerlerinin ölçülmesi, bankacılık sistemine yatırılması ve istendiğinde altın olarak çekilmesine olanak sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor. İstanbul Altın Rafinerisi Genel Müdürü Ayşen Esen, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, bankaların daha önce de "altın günleri" düzenleyerek müşterilerin değerli metallerinin uzmanlar tarafından değerlemesinin yapılmasının sağlandığını ancak yeni sistemle daha önce yapılamayan fiziki altın çekiminin mümkün hale geldiğini söyledi. "Kadsis" isimli sistem için milyonlarca dolar yatırımla bir yazılım hazırladıklarını belirten Esen, "Temmuz ayında üç devlet ve üç konvansiyonel katılım bankasıyla; önce İstanbul'da, sonra da Ankara'da olmak üzere bazı kuyumcularla 5-10 noktada test uygulamasına başladık. Projemizle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, Masak gibi kurulun da onayını aldık ve sonrasında altı banka ve kuyumcularla anlaşma yaptık. Sistemin prosedürlerini ve alt yapısını oturtuyoruz." diye konuştu. Kaynak: Bloomberg
Yükselen Çelik (YKSLN): Şirket ile Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Kardemir") arasında 10.09.2020 tarihinde yapılan anlaşma çerçevesinde, birinci etapta 13,2mn TL tutarında olmak üzere çelik hammadde alımının Kardemir'den temin edilmesine karar verildiği duyurulmuştur. Bu yeni işbirliği neticesinde Yurtdışı kaynaklardan döviz cinsinden yapılan hammadde alımların yerine yerli kaynaklardan Türk Lirası cinsinden hammadde tedariğinin önceliklendirilmesinin mümkün olabileceği belirtilmiştir. Şirket ile Kardemir arasında bir süredir yürütülen görüşmeler neticesinde; Kardemir'in ürün kalitesinde şirket talepleri doğrultusunda geliştirme yapılması; iskonto oranlarında revizyona gidilmesi; alınan numune siparişlerin gerekli testlerden geçmesi ve üretim yelpazesinde şirket talebine uygun olarak genişlemeye gidilmesi neticesinde bu işbirliğinin sürdürülebilir olduğunu düşündüklerini açıklamışlardır. Anlaşma kapsamında Kardemir'e en geç 11.09.2020 tarihinde 3,31mn TL nakit avans ödenerek; 9,96mn TL Banka Teminat Mektubu verilecektir. Bugün itibari ile Kardemir ile sabit fiyatlı Türk Lirası cinsinden yapılan bu hammadde tedarik anlaşması, son dönemlerde yukarı yönde eğilimi olan döviz kurlarına ve bu durumun yarattığı kur riskine karşı Şirketi korumaktadır.
Ziraat Yatırım