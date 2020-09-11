Herkes 'Koronavirüs aşısı'nı bekliyor: Ancak bulunduktan sonraki en büyük...

IATA İcra Kurulu Başkanı Alexandre de Juniac, Kovid-19 aşılarının nakliyesi hakkında yaptığı açıklamada, "Kovid-19 aşılarının güvenli şekilde taşınması küresel hava yolu kargo endüstrisi için yüzyılın en önemli görevi olacak. Ancak bu görev dikkatli ve ileri düzey bir planlama yapılmadan gerçekleştirilemez" dedi.